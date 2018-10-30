الأولى

أكد ديوان المحاسبة على ان هناك اختلالات في الهيكل التنظيمي الحكومي ادت الى غياب العدالة والمساواة بين المواطنين في التوظيف مع عدم التزام الجهات الحكومية باجراءات وقواعد تكويت الوظائف. (طالع ص 9)

واشار الديوان في تقرير اعده اخيرا واطلعت النهار على نسخة منه الى ان هناك عراقيل امام استقطاب الطاقات الوطنية الشابة في اماكن العمل المناسبة على الرغم من توافر الشواغر في العديد من مؤسسات الدولة.

وفيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة اشار التقرير الى ان الحكومة سحبت خلال العام المالي الماضي 2017/2018 من الاحتياطي العام 4?847 مليارات دينار لتغطية العجز في الميزانية وهو ما يقل بـ 1?1 مليار دينار عن السحب الذي تم في السنة المالية قبل الماضية 2016/2017 الذي بلغ 5?9 مليارات دينار.

ولفت التقرير في جانب آخر الى استمرار وجود ضعف في التخطيط والمتابعة والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة الامر الذي اسهم في استمرار تأخر تنفيذ العديد من المشروعات الرأسمالية والانشائية والبحثية والانمائية لدى تلك الجهات ما ترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتمادات المخصصة بالميزانية لتحقيق الاهداف الواردة في الخطة الانمائية للدولة، وبالتالي التأثير سلبا في كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات المهمة.

واشار التقرير الى قيام بعض الجهات الحكومية بالتجاوز على اعتمادات الميزانية خصما على اصول الحسابات المتداولة الامر الذي يترتب عليه تضخم ارصدة هذه الحسابات بتلك المبالغ فضلا عن عدم اظهار نتائج تنفيذ الميزانية على حقيقتها بالاضافة الى استمرار التعديات على املاك الدولة ما تسبب في استغلال اموال الدولة بصورة خطأ وضياع المال العام.