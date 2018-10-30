الأولى

فيما وصفت العلاقات الفرنسية الكويتية بالممتازة معتبرة اياها مبنية على أسس صلبة من الثقة والاحترام المتبادل كشفت السفيرة الفرنسية لدى البلاد ماري ماسدوبوي ان صفقة الكاراكال ماضية على الطريق الصحيح بعد أن تم الانتهاء من جميع الاجراءات المتعلقة بها، مشيرة الى ان الدفعة الأولى منها ستصل الكويت العام المقبل.

وقالت في مؤتمر صحافي اول من امس ان مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين ستقام في الفترة بين 17 و30 نوفمبر المقبل في اطار اتفاقية التعاون العسكرية بين البلدين الموقعة في عام 1992.

وبينت أن هذه المناورات تهدف الى تحسين وتطوير القدرات الدفاعية والعسكرية لجيشي البلدين حيث تقام كل أربع سنوات تحت مسمى (لؤلؤة الغرب) بمشاركة الاف العسكريين الكويتيين والفرنسيين والاليات الفرنسية، كاشفة عن زيارة مرتقبة لوزيرة الدفاع الفرنسية الى الكويت ستتم في ديسمبر المقبل.

وحول التعاون في المجال الأكاديمي قالت السفيرة ان عدد الطلبة الكويتيين في الجامعات الفرنسية لا يزال منخفضا ولا يرقى الى مستوى الطموح في ظل الامكانات الاكاديمية الهائلة لفرنسا ونظامها التعليمي المعروف بجودته عالميا، مشيرة الى لقاء جمعها مع وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي منذ عدة شهور، لمست خلاله رغبته في ارسال عدد كبير من الطلبة الكويتيين الى الجامعات الفرنسية والكليات الأجنبية الأخرى الموجودة في فرنسا.

وبخصوص تدريس اللغة الفرنسية في المرحلة الابتدائية قالت إن هذا سيدعم الاقبال على الدراسة في فرنسا، وسيسهم في تعزيز التبادل الثقافي والعلاقات الشعبية بين البلدين.

وفيما يتعلق بالتأشيرات، أوضحت ماسدوبوي أن المواطن الكويتي يستطيع الحصول على التأشيرة خلال 48 ساعة في الأيام العادية، لافتة الى أن فترة الصيف هي فترة الذروة وتشهد اقبالا كبيرا من الراغبين في زيارة فرنسا كوجهة سياحية مميزة، موضحة أن السفارة لديها مرونة كبيرة في التعامل مع الحالات الطارئة.

وبخصوص زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الكويت قالت: نعمل على ترتيب هذه الزيارة ولا جديد من الممكن أن يقال بخصوصها حتى الآن.

وأشارت الى تواصل الجهود الفرنسية على صعيد محاربة الارهاب في اطار قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، لافتة الى وجود ما بين 70 إلى 80 جنديا فرنسيا في معسكر عريفجان مع قوات التحالف.