الأولى

وافقت لجنة الشباب والرياضة في اجتماعها امس الاثنين بالاجماع على تعديل القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة، بما يسمح بخفض النصاب اللازم لانعقاد الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية لمرة واحدة فقط. وأوضح مقرر اللجنة النائب احمد الفضل في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة ان الهيئات الرياضية مطلوب منها الآن تعديل نظمها الأساسية، ونظرا لصعوبة تحصيل ثلثي الأعضاء لعقد الجمعيات العمومية تم اقرار التعديل.

وأكد انه بعد اقرار مجلس الأمة هذه التعديلات سيتم انعقاد الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية لاعتماد النظم الأساسية لتحقيق الانفراجة النهائية.

وبين ان اللجنة اقرت ايضا تعديلات طفيفة على العبارات الخاصة بالمخالفات التي ترتكب من العاملين في القطاع الرياضي فيما يخص التزوير والرشاوى وغيرها من الأمور واحالتها لقانون الجزاء. وقال «الآن وصلنا الى مفترق طرق وأنهينا دورنا التشريعي كلجنة، والأمر بيد المجلس واعتقد انه لم يعد هناك مخاوف من شبح الايقاف الرياضي او التهديد به، فنحن الان ننتقل الى مرحلة جديدة ننظر بها الى امور اكثر تطورا في الرياضة ونفتح باب الاستثمار الرياضي على مصراعيه».

من جانب آخر، بين الفضل ان اللجنة ناقشت ايضا مشروعا بقانون لالغاء القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن انشاء الهيئة العامة للشباب، مشيرا الى ان اغلبية اعضاء اللجنة كان لديهم اعتراض على المشروع نظرا لعدم وضوح الخطة.

وقال ان الحكومة تنوي تقليص الهيئات ذات الاختصاصات المتشابكة وهذا امر منطقي وسليم ولكن السؤال لايزال يدور عن معايير الابقاء او الالغاء. واعتبر انه من البديهي ان يكون الالغاء للأسوأ انتاجا من الهيئات، والابقاء على الأفضل، مشيرا الى ان وزير الاعلام محمد الجبري وعد بأن يقدم لمجلس الأمة رؤية جديدة في هذا الجانب.