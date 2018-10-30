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«الأشغال»: 400 مليون دينار لمشروع «المطار الجديد»

علي الفرحان
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الثلاثاء 30 أكتوبر 2018

قال الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية والقانونية في وزارة الأشغال حمد الغريب ان الوزارة رفعت مؤخرا مشروع ميزانيتها الخاص بالباب الرابع للسنة المالية الجديدة 2019/2020. وأضاف في تصريح أمس على هامش الندوة التعريفية بالشروط الاضافية لشغل الوظائف الاشرافية التي نظمتها الأشغال أن الوزارة طلبت تخصيص 840 مليون دينار للانفاق على مشاريعها في القطاعات المختلفة لافتا الى ان من بينها طلب تخصيص 400 مليون لمشروع المطار الجديد.
وذكر الغريب أن مشروع الميزانية لا يتضمن بندا خاصا بالهيئة العامة للطرق والنقل البري التي رفعت بدورها مشروع الميزانية الخاص بها، مشيرا الى أن ميزانية العام الحالي تقدر بـ970 مليون دينار منها 500 مليون لهيئة الطرق.
وبشأن شروط الوظائف الاشرافية لفت الغريب الى أن أبرزها اجتياز المرشحين لاختبار تحريري لافتا الى أن الرسوب فيه يمنع الموظف من المنافسة على نفس الوظيفة مستقبلا.
وأشار الى أن الوزارة أعلنت قبل عدة أيام عن وجود 28 شاغرا جرى فتح باب التقدم للراغبين في التنافس عليها، لافتا الى انه سيتم اغلاق باب التقديم الأسبوع المقبل على أن تجرى الاختبارات التحريرية مطلع ديسمبر ويعقبها اعلان النتائج قبل نهاية العام.


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