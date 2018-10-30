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جاكرتا - الوكالات: تحطمت طائرة «بوينغ 737» تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية «لايون إير» للطيران المنخفض الكلفة صباح أمس قبالة سواحل إندونيسيا بعيد إقلاعها من جاكرتا، ما أدى على الأرجح إلى مقتل 189 شخصا كانوا على متنها، حسب أجهزة الإنقاذ التي فقدت الأمل في العثور على ناجين فيما ترددت انباء عن «مشاكل فنية» عانت من الطائرة «الحديثة».

وكانت الطائرة وهي من طراز «بوينغ 737 ماكس 8» ويفترض أنها وضعت في الخدمة قبل أشهر، طلبت العودة «الطارئة» إلى مطار العاصمة قبل أن ينقطع كل اتصال مع برج المراقبة. وكانت متوجهة إلى مدينة بانغكال بينانغ شمال العاصمة قبالة سواحل سومطرة.

ورجح مدير العمليات في أجهزة الانقاذ الاندونيسية بمبانغ سوريو عاجي مقتل ركاب وطاقم الطائرة وقال في مؤتمر صحافي إن المنقذين عثروا على «بقايا بشرية على شكل أشلاء قبل عدة ساعات، لذلك من المرجح وفاة 189 شخصاً كانوا على متن الطائرة».

ونشر نحو 150 منقذا في مكان الحادث امس بحثا عن ناجين محتملين وحطام الطائرة على عمق ثلاثين إلى أربعين مترا. وقال عاجي إنهم سيواصلون عمليات البحث.

ونقلت ستة أكياس تحوي بقايا بشرية إلى مستشفى تديره الشرطة. وعثر رجال الإنقاذ أيضا على قطع حطام بينها جزء من ذيل الطائرة يحمل شعار شركة الطيران وملابس ووثائق هوية ولكن لم يجدوا بعد الصندوق الأسود، كما قال المسؤول نفسه.

وأعلن المدير العام للطيران المدني في وزارة النقل سيندو راهايو في بيان منفصل أنّ الطائرة تقلّ 189 شخصاً «هم 178 مسافرا بالغا وطفل ورضيعان وطيّاران وطاقم مضيفين مكوّن من ستة أفراد». وصرح رئيس مجلس إدارة شركة الطيران إدوارد سيرايت أن الطائرة خضعت لتصليحات بعد مشكلة تقنية موضحاً أنه «تم تصليحها في دنباسار» في جزيرة بالي، ثم «سافرت إلى جاكرتا».وأضاف سيرايت أن «الفنيين في جاكرتا تسلموا ملاحظات وأجروا تصليحات جديدة قبل أن تقلع الطائرة إلى بانغكال بيناي» حيث كان يفترض أن تهبط امس موضحا أنها «إجراءات عادية».

ويظهر موقع «فلايترادار» المتخصّص بتعقب مسارات الطائرات حول العالم، مسار الطائرة التي أقلعت من جاكرتا متوجهة نحو الجنوب الغربي قبل أن تحول مسارها جنوبا حوالي 180 درجة وتتوجه إلى الشمال الشرقي. وتوقف المسار فجأة فوق بحر جاوا في مكان غير بعيد عن الساحل.

وعبرت مجموعة بوينغ الأميركية عن «حزنها العميق» للأنباء المتعلقة بالحادث وتعاطفها مع الأهالي، مؤكدة أنها «مستعدة لتقديم المساعدة التقنية للتحقيق في الحادث».