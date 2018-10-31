الأزمنة و الأمكنة

لا ينبغي استغراب هذا الحديث عن العنكبوت، فهي حشرة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وكل مخلوقاته لها دور في هذه الحياة، ولها ذكر منذ خلقت، ويكفي أنها قد ذكرت في سورة من سور القرآن الكريم سُمّيت باسمها وهي سورة العنكبوت.

ومن المعروف لدى البشر جميعاً أن العنكبوت من الحشرات المنتشرة في كل مكان من أنحاء العالم، وأنها ذات أنواع مختلفة، ودليل انتشارها هو ما كتب عنها من كتب وما دار حولها من بحوث، وما قرأناه - في أعمال العلماء - من ذكر لنسيجها وماهيته وقدرته على التَّحمُّل.

وهنا نلاحظ أمراً نلمحه من خلال ما جاء في سورة العنكبوت حين ضرب الله بها المثل، ذلك أننا على يقين من أن القرآن الكريم هو كتاب الله الذي أنزله على رسوله، وبه الدليل على رسالة الإسلام، ولما كان الإسلام ديناً يعم كل البشر، ويشمل الدنيا كلها فإن ضرب كتاب الله المثل بالعنكبوت يوحي بأن كل موضع على الأرض هو موطن لهذه الحشرة، وأن كافة أبناء بلاد الأرض يعرفونها ويعرفون بيتها.

وفيما يتعلق بما ذكره قدامى المؤلفين العرب عن العنكبوت، فهذا ابن منظور في كتابه «لسان العرب» يتحدث عنها قائلاً في مادة «عنكب»: «ضرب الله بيت العنكبوت مثلاً لمن اتخذ من دون الله ولياً أنه لا ينفعه، ولا يضُرُّه، كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حرّاً ولا برداً».

وتحدث كمال الدين الدميري في كتابه: «حياة الحيوان» - ج2 ص166 - حَدِيثاً طويلاً، وحين وصل في حديثه إلى الآية الكريمة التي ورد فيها ذكر العنكبوت قال: «ضرب الله المثل ببيت العنكبوت لمن اتخذ من دونه آلهة لا تضره ولا تنفعه، فكأنها بيت العنكبوت لا يقيها حرّاً ولا برداً، ولا قَصْدَ أحدٍ لها (بسوء) فكذلك ما اكتسبوه من الكفر واتخذوه من الأصنام، لا يدفع عنهم شيئاً».

ولقد أخذ غير المسلمين العجب حين عرفوا أن القرآن الكريم يضم بين دفتيه سورة كاملة اسمها: سورة العنكبوت، وهم يقولون: لماذا أطلق الله سبحانه اسم هذه الحشرة الحقيرة على سورة من كتابه، ولا شك في أن قائل مثل هذا القول إنما هو رجل بعيد عن الإسلام، وبعيد - أيضاً - عن القرآن. لأنه لو كان قريباً من ذلك لوجد في كتاب الله: سورة النمل وسورة النحل، ولوجدَ فيه ذكر البعوضة والكلب، وغير ذلك...

فالقرآن الكريم كتاب الله سبحانه، وهو خالق الكون بكل ما فيه، فلا عجب أن ترد فيه أسماء هذه المخلوقات التي خلقها الله، والمتدبِّر لمعاني الكتاب العظيم سوف يرى أنها لا ترد إلا لغاية مهمة، أو أنها لا ترد إلا في مواضع الاستشهاد، ووضع الدليل القاطع أمام المعاندين من البشر.

واستمراراً لذلك، فإننا نرى عمرو بن بحر الجاحظ في كتابه (الحيوان) قد عقد فصلاً روى فيه ما جاء ذكره في القرآن الكريم من أسماء الحيوانات والحشرات، وهو فصل يغنينا عن كثير من التفصيلات في هذا الموضوع فقد قال الجاحظ ما يلي:

«وقد ذكر الله عز وجل في القرآن العنكبوت، والذر والنمل، والكلب والحمار، والنحل، والهدهد، والغراب، والذئب، والفيل والخيل، والبغال، والحمير، والبقر، والبعوض، والمعز، والضأن، والبقرة،والنعجة، والحوت، والنون. فذكر منها أجناساً فجعلها مثلاً في الذلة والضعف، وفي الوهن، وفي البداء، والجهل.

وقال الله عز وجل: (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها) فقلَّلها كما ترىوحقّرها، وضرب بها المثل، وهو مع ذلك جل وعلا، لم يمسخ أحداً من حشو أعدائه وعظمائهم بعوضة.

وقال تعالى: (يا أيها الناس ضُرب مَثَلٌ فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب)، إنما قرّع الطالب في هذا الموضع بإنكاره وضعفه، إذ عجز ضعفه عن ضعف مطلوب لا شيء أضعف منه، وهو الذباب، ثم مع ذلك لم نجده جل وعلا، ذكر أنه مسخ أحداً ذباباً.

وقال: (وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت) فدلّ بوهن بيته على وهن خلقه، فكان هذا القول دليلاً على التصغير والتقليل. وإنما لم يقل: إني مسخت أحداً من أعدائي عنكبوتاً.

وقال تعالى: (فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث)، فكان في ذلك دليل على ذمّ طباعه، والإخبار عن تسرُّعه وبذائه، وعن جهله في تدبيره، وترْكِه وأخذه، ولم يقل إني مسخت أحداً من أعدائي كلباً.

وذكر الذَّرَّة (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره)، فكان ذلك دليلاً على أنه من الغايات في الصغر والقلة، وفي خفة الوزن وقلة الرجحان، ولم يذكر أنه مسخ أحداً من أعدائه ذرة.

وذكر الحمار فقال: (كمثل الحمار يحمل أسفاراً) فجعله مثلاً في الجهل والغفلة، وفي قلة المعرفة، وغلظ الطبيعة، ولم يقل إني مسختُ أحداً من أعدائي حماراً».

هذه المخلوقات التي يرد ذكرها في القرآن الكريم مهما كان نوعها أو حجمها مخلوقات جرت حولها دراسات علمية كثيرة، وكتبت عن بعضها كتب درست جميع الجوانب ذات العلاقة بحياتها وأنواعها وسُبُلِ تكاثرها، وآثارها البيئية، وفيها إشارة إلى قدرة الخالق المصور الذي أنشأها من العدم، ولم يكن إنشاؤها لمجرد ضرب المثل بها، بل لقد ثبت لنا دورها في الحياة.

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وبعد، فهذه هي سورة العنكبوت... وهي تقدم آيات ذات توجيه خاص بعد آية العنكبوت رقم 41، 42، 43.

فنرى أولاً التنبيه إلى أن الله سبحانه خلق السموات والأرض بالحق، ونرى التوجيه الذي يطلب من الرسول تلاوة القرآن، وإقامة الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

ومن التوجيهات النهي عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.

أما الذين لم يستقبلوا الدين الحنيف بما هو أهل له من القبول، ولم ينصاعوا للأوامر الإلهية فقد ذكرتهم آيات ثلاث هي: 47، 48، 49. وفيها أن أهل الكتب السماوية، منهم من يؤمن بالقرآن الكريم ويتقبل ما جاء به من الهدى، ومنهم كافر يجحد آيات الله، على الرغم من أنهم - يا محمد - قد علموا أنك ما كنت تتلو من قبله كتاباً ولا تخطه بيمينك، لأنك في هذه الحالة إن كنت قارئاً وكاتباً تصير موضع ارتياب المبطلين، وإن هذا القرآن يحتوي على آيات كريمة تعمُرُ بها قلوب المؤمنين، وما يجحد بها إلا كل ظالم.

ثم يعودون إلى المطالبة بنزول دليل من السماء يثبت لهم صحة قول الرسول الكريم، والواقع أن الأدلة والآيات تأتي بأمر الله سبحانه وتعالى لا بِطَلبٍ منهم، وهم بهذا الخاسرون ديناً ودُنيا.

وإذا لم تأتهم البيِّنة التي أرادوها طالبوا بنزول العذاب تحدَّياً، ولكن الله قد جعل لكل شيء أجلاً، وسوف يأتيهم العذاب من كل جهة، إذا استمروا على ما هم عليه من الكفر والعصيان.

أما الذين آمنوا بالله ورسوله، فإن الآيات من رقم 56 إلى الرقم 60؛ تقدم لهم صورة لواقع الأمر المحيط بالبشر كافة، ذلك أنهم ينبغي ألا يخضعوا لجبروت الكفار، فأرض الله واسعة، يستطيعون العيش في أي مكان منها بعيداً عن كل من يعاديهم. ثم إن مصير الجميع هو الموت، وسوف يفوز المؤمنون بعد ذلك بالجنة وما فيها من نعيم مقيم.

ويا أيها المؤمنون لن يمنع هؤلاء المعاندون الرزق عنكم، فالله يرزق كل دابة على الأرض.

وتأتي بعد هذه الآيات آيات أخرى تؤكد أن من يكذب بالدين، ولا يقبل التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه ينبغي أن يعلم أن الله هو خالق السموات والأرض، والشمس والقمر، وأنه يبسُطُ الرزق لمن يشاء، وأنه هو الذي يُنزِّلُ المطر من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها، ولكنهم يجحدون.

وبعد هذه الآية:

إن الآخرة هي مقر الحياة الدائمة، لأن الدنيا زائلة، لا دوام لها، وغاية ما فيها هو اللهو واللعب، ومع ذلك فإن هؤلاء المعارضين لدين الله يُشهرون معارضتهم في كل مجال، حتى إذا ركبوا البحر، وهاج بهم الموج، واشتدت الرياح دعوا الله معلنين إنهم إذا نالوا النجاة فسوف يؤمنون، ولكنهم - على العكس من ذلك - فإنهم إذا نجاهم الله عادوا إلى شركهم، إن الله يُمِدُّ لهم، ويتركهم إلى حين، وسوف يعلمون - فيما بعد - نتيجة كفرهم، وجزاء عدم تصديقهم بما جاء به الرسول الكريم.

ثم يأتي ختام السورة بتذكير هؤلاء المعاندين بنعمة الله عليهم، وهي نعمة عظيمة ينبغي عليهم أن يقابلوها بالشكر والعرفان، والإذعان لله وطاعته، ولكنهم على العكس من ذلك يبتعدون عن الحق، ويتَّبعون الباطل، وهم في ذلك يختلفون عن أولئك الذين آمنوا بالله، وصدَّقوا بالرسالة النبوية، فإن الله يقول عنهم: (والذين جاهدوا فينا لنهدينَّهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين).

إذن فإن سورة العنكبوت تتضمن جزأين مهمين من أجزاء التوجيه القرآني إلى عبادة الله وحده فالجزء الأول منهما هو الذي يحكي قصص السابقين من الأقوام، وما جرى لهم مع أنبيائهم، وهذا موضعه قبل الآية التي ذكرت بيت العنكبوت.

وأما الجزء الثاني، فهو الخاص بالدعوة المحمدية، وما جرى من كفار قريش تجاه هذه الدعوة من تكذيب للرسول ومعارضة له.

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ولمزيد من الإيضاح فإن هذه السورة المباركة تبدأ باستفهام يتضمن الإنكار، ففيها أن الناس لا يكفي منهم النطق بلفظ الإيمان، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين بالفتن التي يواجهونها في حياتهم، فيدل صبرهم وثباتهم - إن فعلوا ذلك - على مدى تمسكهم بإيمانهم، وقد جرى هذا في أزمان متعددة، وبه تبين الصادق من غيره.

إن المؤمن الصادق الذي يرجو لقاء ربه ينبغي أن يعلم أن أمر الله آت، وأن من جاهد فإنما يجاهد لنفسه فالله غنيُّ عن العالمين، ولكنه يَجْزِي المؤمنين العاملين خير الجزاء، ويدخر لهم كل خير.

ومما أوصت به السورة بر الوالدين دون أن يطاعا إذا أمرا ابنهما بالشرك بالله، فالفائدة هي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وليس الإيمان قولاً يُقال باللسان، ولكنه تطبيق عملي وإذعانٌ لأوامر الخالق، والله عليم بالمتقين.

ولعل من أسوأ ما قاله الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعونا ونحن نحمل عنكم خطاياكم والله يعلم إنهم لكاذبون، بل سوف يحملون خطاياهم وحدهم ويتم سؤالهم في يوم القيامة عن افترائهم هذا.

ومن الواضح الآن أنَّ الإشارات التي وردت في الآيات التي مرت بنا من هذه السورة إنما هي آيات تتعلق بعبدة الأصنام المكذبين بدين الله. وسوف يستمر الحديث عن أمثال هؤلاء في بقية آيات السورة حتى نقف على الآيات التي ذُكرت فيها العنكبوت. وكان من عبدة الأصنام الذين ورد ذكرهم في استمرار الآيات السابقة على آيات العنكبوت قوم نوح عليه السلام، وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شعيب وعاد وثمود. كل هؤلاء قد وردت فيهم آيات مفصلة ضمن هذه السورة، ثم جاءت بعد ذلك الآيات التي ذكرت بيت العنكبوت وهي قوله تعالى: «مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون».

وفيما بعد ذلك يأتي بيان سبب ما تقدم، وحقيقة أمر الرسالة النبوية الشريفة، فتقول الآية رقم 45:

«خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين، أُتْلُ ما أوحي إليك من الكتاب، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون».

وبعد أن ذكرت السورة، هذا التوجيه السماوي إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وانتهى الحديث عن عبدة الأصنام، جاء ذكر أهل الكتاب، ففي الآية رقم 46 من السورة ما نصه:

«ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا، وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون».

ولقد أوّل البعض قول الله سبحانه وتعالى عن بيت العنكبوت بأنه أوهن البيوت - والله أعلم بذلك - على حرفيته، فهو بيت ضعيف شكلاً، لا يثبت لأقل حركة، وذكر البعض الآخر أمراً غير ذلك، وهو أن بيت العنكبوت من أمتن البيوت صنعاً، وهو منسوج من خيوط تفرزها هذه الحشرة، وهي خيوط قوية أثبت العلماء قوتها بقولهم:

«خيوط العنكبوت إلى جانب لمعانها الأخَّاذ هي خيوط قوية ومتينة، شدتها تفوق الفولاذ».

ومن هنا نرى أن تفسير لفظ (الوهن) جاء على صورتين: وهن خارجي يرجع إلى شكل البيت، ووهن داخلي يرجع إلى طبيعة الحياة العنكبوتية.

ولقد وجدنا من اعترض على القائلين بأن الوهن المقصود إنما هو في الوهن الأسري في بيت العنكبوت، وادعي عكس ذلك، وقد جاءه رد قاطع من أحد المهتمين إذ قال:

- إن المعترض قال إن اعتبار المراد بالوهن في الآية الكريمة من شأنه أن يفسد الصورة البلاغية للآية وهي صورة تعتمد على تشبيه حالة بأخرى.

ولكن الوهن وإن كان في شكل بيت العنكبوت فإنه - أيضاً - يسري على ما هو داخل هذا البيت، كتب أحد الباحثين فقال:

«بيت العنكبوت ليس فيه أمن ولا أمان ولا قنوت، فالعنكبوت الأنثى تقتل ذكرها بعد أن يلقحها وتأكله، والأبناء يأكلون بعضهم بعضاً بعد الخروج من البيض، فيقتل الأخ أخاه وأخته، وتقتل الأخت أختها وأخاها، حتى تنتهي المعركة ببقاء عدد قليل من العنيكبات. هذا هو بيت العنكبوت من الداخل، فلا يخدعنك بريق ولمعان الخيوط الحريرية، فإنها تحجب عنك حقيقة العلاقات العدائية».

إذن فما هو تأويل الآية الكريمة التي ذكرت أن أوهن البيوت لبيت العنكبوت؟

ثبت أن العنكبوت لا تعيش حياة هانئة في بيتها فقد تبين أن أُنثى هذه الحشرة تقتل الذكر في فترة من فترات حياتها، وهذا دليل على أن البيت «المقصود هو العيش في هذا البيت» عيش مُشْتَملٌ على وهن بحيث نرى أن قتل الأنثى لذكرها لابد وأن يخل بالنظام الأسري، فإذا أضفنا إلى ذلك أن الصغار عندما تخرج من البيض فإن بعضها يأكل بعضاً عرفنا مدى الوهن في هذا البيت.

وقد عبر الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير في كتابه: «تفسير القرآن العظيم» عن ذلك فقال: «إن المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم، ورزقهم، ويتمسكون بهم في الشدائد، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه وَوَهَنِه».

ولكن ابن كثير - رحمه الله - لم يبين موضع هذا الوهن إن كان بسبب نوع البيت وضعف صناعته أم هو بسبب الضعف الداخل الأسري الذي وجدناه فيه بحسب الأوصاف التي مرت بنا.

ونحن الآن أمام تفسيرين للوهن. وقد عرضناهما عرضاً وافياً. ولكن نهاية القول في ذلك هو: الله أعلم بمراده، ولا ننسى قوله عز وجل: (إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء).

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وفيما يتصل بشأن العناكب في الكويت فإن من المهم أن نذكر أن هذا النوع من الحشرات نوع قديم العهد لا يخلو مكان منه، وبخاصة في المساكن القديمة والمباني التي مر عليها زمن طويل، ومن المهم هنا أن نذكر أن مركز البحوث والدراسات الكويتية قد أصدر في سنة 1998م كتاباً بعنوان: «تنوع الأحياء في البيئة الكويتية - دراسة ميدانية»، وهو من تأليف شارون جِمْعان وروبين مِبكنيس ومراجعة د. عادل محمد جاد، والكتاب كبير الحجم تناول بالبحث كافة الأحياء في البيئة الكويتية وذكر منها العناكب. فجاء حول هذا النوع من الحشرات فصل كامل هو الفصل الثاني من الكتاب وعنوانه: العنكبوتيات ومما ورد في هذا الفصل ذكر ثلاثة أنواع من العناكب المعروفة في الكويت وهي عنكبوت السرطان، وهو مما يطلق عليه في الكويت: عنكبوت، لا غير، والثاني هو العنكبوت الذئب، ويعرف في الكويت - أيضاً باسم عنكبوت.

أما النوع الثالث فله عدة أسماء منها عنكبوت الجمل وعقرب الريح والعنكبوت الثالث، ويغلب عليه في الكويت اسم: الشبث أو الشبِثَهْ.

أما العنكبوت الأول فقد سمي بذلك لأنه يشبه في شكله السرطان «القبقب في اللهجة الكويتية»، وأما العنكبوت الثاني فهو من النوع كبير الحجم، يغطي جسمه شعر كثيف وله عدة أعين، وهذا النوع يطلق عليه أنه من العناكب الصيادة، والشبث أو الاشبثة فهي نوع مختلف قليلاً، فهو من حيث الشكل خليط بين العقارب والعناكب، ولم يعطنا الكتاب كثيراً من المعلومات عن هذه الفصيلة بدعوى أن تعريف الأنواع التي تعيش في دولة الكويت يحتاج إلى كثير من البحث.

هذه الأصناف الموجودة في بلادنا من العناكب وهي جزء يسير من أعداد وأنواع العناكب المنتشرة حول العالم.

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ويرد ذكر العنكبوت في التراث الشعبي الكويتي، ولكنه لم يكن يتردد كثيراً، إذ لم أجده إلا في حالة واحدة هي حالة تضمنتها لعبة من لعب الأطفال التي كانت سائدة - قديماً - بصفتها واحدة من لعباتهم المفضلة.

يقف طفل أو طفلة، أو أكثر من ذلك أمام حائط في المنزل أو في الحي، فيمسك الواحد من هؤلاء كرة مصنوعة من القماش تُعِدُّها الأمهات في البيوت، ويقوم اللاعب وهو باتجاه الحائط برمي الكرة إلى أعلى ما يستطيع حتى تضرب ذلك الحائط ثم ترد إليه ثانية. ويكرر الطفل ذلك مراراً.

وفي أثناء ذلك يكرر كل لاعب أو لاعبة العبارات التالية مع كل حركة من حركات رمي الكرة:

السبت: سبمبوت.

والأحد: عنكبوت.

والاثنين: بابين.

والثلاثاء: منارة.

والأربعاء: ابشاره.

والخميس: نذبح إبليس.

والجمعة: عيدنا وْعيد الرسول.

- ويلاحظ أن اليوم الأول والثاني تجمعهما في الصفة قافية واحدة: عنكبوت وسبمبوت.

- ثم يأتي الإثنين مُفرداً، وهو بابين.

- أما اليوم الرابع والخامس فلهما قافية يتماثلان فيها وهي: منارة وبشارة، وعندما جاء ذكر يوم الخميس، ورد ومعه وصف يتماشى مع لفظ الخميس وهو نذبح إبليس. وأما اليوم السابع، وهو يوم الجمعة، فله وضع خاص لأنه بمثابة عيد أسبوعي تقام فيه صلاة الجمعة، ويحتشد الناس لها في المساجد، فاعتبرها واضع هذه الأهزوجة عيداً للرسول الكريم وللمسلمين معاً، وبذلك تم ذكر أيام الأسبوع كاملة.

وهكذا نرى أن أهزوجة (السبت سبمبوت) المرتبطة بالحركة الرياضية

التي وصفناها هي من قديم الكويت تناقلها أبناء الكويت من بعضهم لم ينقلها واحد منهم عن الغير، كما زعم أحدهم، ولكن العبارات المتعلقة

بأسماء الأيام إنما هي عبارات مركبة بحسب وزن لغوي أوضحناه، وهذه الأسماء ليست هي فقط أسماء أيام الأسبوع العربية، فهناك أسماء اخرى لا داعي لذكرها، ولكن العرب قد استقر رأيهم على هذه الأسماء السائدة بيننا الآن، وما قاله أحدهم - أيضاً - بأن السبت عيد اليهود مستدلاً بذلك على أن هذه الأهزوجة بكاملها مستمدة من اليهود فهو باطل وسخيف لأن السبت عند اليهود يوم توقُّف عن العمل وليس عيداً، فالعيد فيه حركة ونشاط ثم كيف تأتي الأهزوجة من اليهود وفيها ذكر يوم الجمعة وقول الأطفال: عيدنا وعيد الرسول أليس هذا من الأسباب التي ينبغي أن ينتبه إليها كل غافل.

قال أحدهم: «وبعد التقصي والبحث وجدت في قوله تعالى: (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا) وهو المسيح (يقصد المسيحيين، الذين اتخذوا سيدنا عيسى إلهاً من دون الله جل وعلا».

وهذا في رأيي - خروج عن التفسير الصحيح للقرآن الكريم، وتجاوز للحدود في التأويل، وقد أوضحنا ذلك في هذا المقال وفصَّلناه.

وقد كان من الواضح لكل ذي عينين أن المقصود بِمَنْ جرى ذكرهم قبل آية العنكبوت هم عباد الأصنام، وقد عرضنا ذلك بكل وضوح.

ونضيف إلى ذلك أن المَتَتََبِّعَ لبعض ما ورد عند من ذكرناه يجد العجب العجاب والجرأة على إدِّعاءِ العلم في التاريخ والتراث وفي تفسير القرآن الكريم. ويكفي لكي نعرف بُعد اليهود عن هذه الأهزوجة أن نذكر أسماء الأيام عندهم، فهم لا يقولون السبت، ولكنهم يقولون شابات، ولا يقولون الأحد، ولكنهم يقولون: ريشوك إلى أن نصل إلى يوم الجمعة فنراهم يسمونه: هاشيشي ولو كان اليهود هم الذين عودوا أولادنا على هذه الأهزوجة لنطقوا الأيام على الصورة التي ينطقونها بها. ولكن أصحاب العقول في راحة.

وإذا لم يكن الأمر كما ذكر صاحب هذه الفرية، وهو بالفعل ليس كما ذكر، فإن من المهم أن نشير هنا إلى أنه اغتر بما قال لأن اللعبة تبدأ بالسبت، فخطر بباله الخاطر الذي ذكرناه عنه، ولكن البداية في يوم السبت ليست دليلاً يستدل به على أن لعبة (السبت سبمبوت) من تعليم اليهود الذين أقاموا في الكويت فترة قصيرة ثم نزحوا عنها وذلك لسببين أولهما أن هذه اللعبة معروفة فى غير الكويت كالبحرين وقطر، وثانيها أن البدء بيوم السبت لم يكن مستغربا عندنا لأنه اليوم الذي تبدأ به الأعمال في الحكومة والمؤسسات الخاصة وتبدأ فيه المدارس بالتدريس في هذا الزمان، فهو عندنا بداية الأسبوع لا نهايته كما هو عند غيرنا.

إن قليلاً من التأمل يدفع عنا كثيراً من الأوهام، ويرينا الطريق السليم إلى المعلومات فلا نرجع إلى الظنون، وإلى تحميل أنفسنا ما لا تطيق فنضع على أكتافنا فضلاً نزعم أن غيرنا قد وضعوه عليها وهم بعيدون عن ذلك.

وفي رأيي أن ربط هذه اللعبة، والأهزوجة التي تبعتْها باليهود أمر فيه غض من قيمة الوطن والمواطنين وأنا أعجب لأولئك الذين ينتهزون الفرص لكى يعبروا بطريقة ما عن إعجابهم بأولئك الذين كانوا في الكويت لفترة قصيرة ولم تستفد الكويت منهم بشيء، ولم يتركوا وراءهم إلا الذكر السَّيء. إننا ينبغي ألا نعود إلى ذكر تلك الفترة البائسة التي كانوا فيها بيننا فقد جاؤوا طامعين في الكسب، فنالوا منه ما أرادوا أما من يدعي أن لهم بعض الأملاك العقارية هنا فهذا لا ينبغي أن يقال لأن من المعروف إلى اليوم أن غير الكويتي لا يجوز له أن يتملك، وأي شيء يدعونه الآن فهو باطل لا قيمة له من الناحية القانونية، أما ذلك الموسيقيِّ الذي تُطبِّلُ له إسرائيل حتى اليوم فله حكاية أخرى، ولدينا الرد المفحم على كل من يدّعي أنه كويتي فقد كان أجنبياً حضر إلى الكويت ليعمل في هذا الحقل حكمه حكم عشرات الموسيقيين الذين عملوا في الكويت منذ بداية الخمسينيات، عندما نشأت الإذاعة.

ولقب الكويتي لم يطلق على هذا الدعي إلا عندما ذهب مع الفنانين عبداللطيف الكويتي، ومحمود الكويتي إلى الخارج ليشارك بالعزف لهما فأطلق عليه هناك جزافاً على سبيل الاتباع وليس على سبيل الحقيقة.

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ولن ننهي مقالنا هذا قبل أن نذكر بعض الأبيات مما نظمه الشاعر الكويتي فهد بورسلي، وأورد فيها اسم العنكبوت، ومن الجدير بالذكر أنه قال أبياته هذه على سبيل الفكاهة والتندر، ومطلعها:

يا راكب من عندنا عنكبوته

مِبْعِدْ امعشاها تفوت العَبُوَّهْ

(تفوت: تسبق، امعشاها: المكان الذي ترتاح فيه بعد المسير، العبوَّه: نوع من كبار النمل).

وهذه القصيدة طويلة قُصد بها المزاح والدعاية ولكنه ختمها ببعض الحكم.

وهذه هي نهاية المقال وبالله التوفيق

