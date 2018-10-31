آراء

يحاول البعض، وبخاصة من منتسبي سلفية ولاة الأمر، جعل الحاكم بعامة، مطلق اليد في كل شيء، لا يسأل عما يفعل، بل تجاوز البعض ذلك، وقفزوا على الخطوط الحمراء في الفقه الإسلامي، بل في شريعة الله تعالى، وطالبوا الناس بعدم الإنكار على الحاكم عندما يخرج نصف ساعة في التلفزة يزني ويشرب الخمر، بحجة أنه ولي أمر المسلمين، وفي الحقيقة لم أستوعب كيف لا يستحي ولا يخشى الله تعالى من يتفوه بهذا الكلام، فهذه زندقة واضحة، وتلاعب في نصوص الكتاب والسنة، وفي نصوص العلماء وأقوالهم.

عندما وقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمام حشد المسلمين في أول أيام بيعته وخلافته، فماذا قال؟

(أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه، إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه، إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله ).

هذا أول حاكم يراه العرب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا نراه الأصول العامة للحاكم التي ينبغي أن يسير عليها ولا يزيغ، وأيضا وضع الخط العام للأمة، والناس في العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

الحاكم:

1- الإحسان إلى الرعية والرحمة لهم وعدم الظلم.

2- الصدق أمانة يتحملها الجميع.

3- الكذب خيانة وفساد.

4- الحاكم هو من يطبق العدل.

5- الطاعة للحاكم ليست مطلقة بل مقيدة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

6- عصيان الحاكم لله ولرسوله توجب عدم الطاعة له، وهنا يحضرني قول لان خويزمنداد رحمه الله الفقيه المالكي البصري الذي عاش في القرن الرابع الهجري، أي في عصر خلافة بني العباس، في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في تفسير سورة النساء الآية 59 عندما قال:

(وَقَالَ اِبْن خُوَيْزِ مَنْدَادٍ: وَأَمَّا طَاعَة السُّلْطَان فَتَجِب فِيمَا كَانَ لَهُ فِيهِ طَاعَة، وَلَا تَجِب فِيمَا كَانَ لِلَّهِ فِيهِ مَعْصِيَة; وَلِذَلِكَ قُلْنَا: إِنَّ وُلَاة زَمَانِنَا لَا تَجُوز طَاعَتهمْ وَلَا مُعَاوَنَتهمْ وَلَا تَعْظِيمهمْ، وَيَجِب الْغَزْو مَعَهُمْ مَتَى غَزَوْا، وَالْحُكْم مِنْ قَوْلهمْ، وَتَوْلِيَة الْإِمَامَة وَالْحِسْبَة; وَإِقَامَة ذَلِكَ عَلَى وَجْه الشَّرِيعَة. وَإِنْ صَلَّوْا بِنَا وَكَانُوا فَسَقَة مِنْ جِهَة الْمَعَاصِي جَازَتْ الصَّلَاة مَعَهُمْ، وَإِنْ كَانُوا مُبْتَدِعَةً لَمْ تَجُزْ الصَّلَاة مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ يُخَافُوا فَيُصَلَّى مَعَهُمْ تَقِيَّةً وَتُعَاد الصَّلَاة)، فالأمر ليس كما يقول البعض، ويقررون من أن الطاعة لولاة الأمر واجبة بإطلاق، ولا يجوز مناقشتهم أو عصيانهم.

هذا شيء والشيء الآخر أنه ليس هناك اتفاق على إطلاق لفظ ولي الأمر على الحاكم في الآية فقط، بل هناك آراء لكثير من السلف على أنهم العلماء، وبعضهم يقول العلماء والأمراء، وليسوا فقط الأمراء فحسب.

ما نريد تقريره أن هذا الدين جاء لصلاح الناس في الدنيا والآخرة، فلا يمكن أن يشرعن الظلم ولا الاستبداد، ولا يمكن أن يجعل النصوص في يد الحاكم يتلاعب بها كما يشاء، ولا يمكن أنه دين لا يطالب بالتغيير، ولا فتح باب مناشدة العدل والمساواة، ونبذ الظلم والظالمين.

