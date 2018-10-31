آراء

رسم النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله رسم خارطة طريق شاملة جامعة مانعة لكل القضايا والتحديات الداخلية وما يحيط بالمنطقة من أخطار.

وكعادة سموه حفظه الله يأتي النطق السامي في افتتاح أدوار انعقاد مجلس الأمة متلمسا لكل الهموم حيث يضع يده على كل الجراح التي يستشعرها المواطنون وشعوب المنطقة.

ولأن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد رجل السياسة والدبلوماسية الأخبر والأكبر في المنطقة وهو من يرصد تطوراتها السياسية والاقتصادية بعين واعية وممارسة ناضجة فقد أعلنها صريحة للجميع بأن المنطقة تعيش حالة استثنائية ووصفها بأنها الاخطر وآن الأوان أن تدرك شعوب بأنها مستهدفة في أمنها واقتصادها. وفي كلمة بليغة ذات معنى عميق شخّص صاحب السمو واقع المنطقة بالقول بأنها تحولت إلى ساحة للدمار وتصفية الحسابات.. داعيا في الوقت ذاته إلى اليقظة والحذر لا الخوف والقلق..

وعلى المستوى الداخلي المحلي يعيد سمو الأمير رعاه الله دائما التأكيد على التمسك بمبادئ الدستور والأسس الصحيحة للديموقراطية.

وفي هذا الصدد يقول سموه في النطق النطق السامي: لن نحيد عن الديموقراطية التي نتفيأ بظلالها. ولم يغفل صاحب السمو أن يوجه رسالة ناقدة لبعض الممارسات البرلمانية من خلال دعوته للجميع في النطق السامي

إلى الارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم الوطنية ووقف تردي الممارسات البرلمانية والعمل على صيانة نظامنا الديموقراطي من أي تعسف.

لذا من الواجب أن تكون كلمات النطق السامي بمثابة نبراس يهتدي به الجميع من نواب ومسؤولين ومواطنين حتى نحافظ على وطننا ومكتسباتنا الديموقراطية ورخاء وأمن الجميع.

