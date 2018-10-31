آراء

نتيجة لفهمنا القاصر بخبايا الأمور وما هو مستور في عالم السياسة نحكم على البعض بإيجابية فائقة أو بسلبية منحدرة جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى، وهو عالم الغيب وما في الأنفس، يكشف للبشرية حسن أو سوء من حكمنا عليه في السابق، فعدل الله سبحانه وتعالى يكشفه لنا في الدنيا وفي الآخرة، فمن غير المعقول ألا ينكشف رجل ظاهره صالح وعادل وحكيم للبشرية بأنه ظالم وساذج قبل أن يموت، والعكس صحيح، فهي حكمة الله سبحانه وتعالى في كشف المنافقين والصالحين.

باسم الله الرحمن الرحيم «وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى? مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّى? سَعَى? فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206)» -البقرة- صدق الله العظيم.

باسم الله الرحمن الرحيم (بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (139)» -النساء- صدق الله العظيم.

فالنفاق كثيرا ما تشاهده في عالم السياسة، في السلم والحرب، وفي بعضها تنطلي عليك بعض الحيل الإعلامية و«البروبوجاندا»، بحيث يصبح قاتل الأطفال والنساء بطلا وحاميهم عميلا ؟ فكثير من شرفاء السياسة تشوهت صورتهم، و من المنافقين أصبحوا أبطالا باللعبة الإعلامية، فمن كنت تراه حكيما قد يكون عميلا، ومن تراه عميلا قد يكون صالحا فلا تستغرب، وادعو الله أن يكشفهم.

وهذا لا يعني بأن ندس الشك في تشخيص كل سياسي، ولكن يجب الحذر من التعامل وابداء الحكم النهائي على أي رجل، ولا يجب أن نتعصب في رأي وحكم كنا قد اقتنعنا به وأصبح يقيناً، الرجوع إلى جادة الصواب، أفضل من الاستمرار في الخطأ.

وثقوا بالله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، فعبر التاريخ كشف الله لنا أقواما ورجالا على حقيقتهم التي كانوا يحاولون التستر عليها. حمى الله العالم الإسلامي من كيد المنافقين.

