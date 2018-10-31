آراء

قضايا أمنية تهز الكويت كل يوم واخرها ما نشر عن عصابة قامت بجمع المعلومات السرية وغيرها للمواطنين والوافدين وجميع المضبوطين من الوافدين.

هذه الاحداث تثير في ذهن كل كويتي عدة اسئلة يتمنى ان يعرف اجابتها ممن بيده القرار:

1- لماذا تم جمع المعلومات؟

2- ومن سهَّل لهم؟

3- ولماذا فئة معينة من الوافدين تخصصت في جمع المعلومات؟

4- هل لهم علاقة بأي تنظيمات خارجية، وغيرها من الاسئلة المبهمة في اذهان المواطنين؟

وللاسف ينتهي المطاف بقرار اداري وهو الابعاد الى بلده وهو ما يعد بمثابة الجائزة والمكافأة.

وزير الداخلية: هل تعلم ان اغلب الوافدين يعلمون ما هو القرار الاجرائي قبل اتخاذه من قبل وزارتكم؟ وهل تعلم انهم يرددون اننا نعرف الاجراءات؟

(تخيل لو) قام كويتي بجمع المعلومات ما نوع التهمة التي سوف توجه له؟

اولها التخابر مع دول اجنبية، ويترتب عليها اشد العقوبات ومنها سحب الجنسية والسجن. لماذا تجعلون القانون فقط على الكويتي، وينتهي المطاف على الوافد بالابعاد الاداري؟

متى ما حس الوافد ان هناك عقوبة سجن تنتظره اذا خالف القانون احترم البلد وابن البلد.

قرار الابعاد الاداري يجب ان يقف ويحال الى المحاكمة كل من يهدد او يخالف قانون الكويت.

اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

