دوليه

ينتقل ريال مدريد غداة عزل مدربه جولن لوبيتيغي الى مليلية لملاقاة فريقها المحلي الذي يلعب في الدرجة الثالثة، اليوم في ذهاب الدور الثاني من مسابقة كأس إسبانيا.وستكون المباراة مناسبة سعيدة لنحو 10 آلاف متفرج في ملعب الفاريز كلارو للاستمتاع برؤية بطل دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة السابقة. ويأتي انتقال الفريق الملكي إلى هذا الجيب الإسباني الواقع في المغرب بعد سقوط مذل في كلاسيكو الأحد أمام غريمه التقليدي برشلونة على ملعب كامب نو (1-5) أدى الى إقالة المدرب لوبيتيغي بعد سلسلة نتائج متواضعة، وتعيين المشرف على الفريق الرديف «كاستيا»، الارجنتيني سانتياغو سولاري بدلا منه وبشكل موقت حتى التعاقد مع مدرب جديد.

ويبدو أن لريال مدريد ومدربه الجديد بعد هذه التطورات اهتمامات أخرى مختلفة عن تطلعات مضيفه وجمهوره، وغالبا ما تكون مباريات ذهاب دور الـ 16 التي تقام خارج أرض فرق الدرجة الأولى، مناسبة جيدة بالنسبة الى الأندية الكبيرة لتصحيح بعض الأمور.وفي أهم المباريات الأخرى، ويسافر حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة برشلونة الى ليون للقاء كولتورال ليونيسا (درجة ثالثة) اليوم ايضا. ويلعب اليوم ايضا مايوركا (ثانية) مع بلد الوليد، قرطبة (ثانية) مع خيتافي، الافيس مع جيرونا.

