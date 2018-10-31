دوليه

يعود لاعب الوسط الدولي السابق فرانك لامبارد إلى ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن حيث صنع أمجاد فريقه السابق تشلسي وذلك عندما يقود فريقه دربي كاونتي في مواجهة النادي اللندني اليوم في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة.

واستلم لامبارد (40 عاما) الإدارة الفنية لدربي كاونتي هذا الصيف في أول مهمة تدريبية له منذ اعتزاله اللعب عام 2017 بعد 21 عاما إثر تجربة أخيرة في الولايات المتحدة الاميركية بألوان فريق نيويورك سيتي.

وودافع لامبارد عن ألوان تشلسي في 484 مباراة، سجل خلالها 168 هدفا. ويتضمن سجله مع فريق «الزرق» الفوز بلقب الدوري الانكليزي الممتاز ثلاث مرات، وبدوري أبطال اوروبا مرة واحدة عام 2012.

وبعدما أطاح بمان يونايتد، فريق مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، في الدور الثالث بفوزه عليه بركلات الترجيح، يطمح لامبارد إلى إضافة فريقه السابق هذه المرة إلى قائمة ضحاياه.ولن تكون مهمة دربي كاونتي سهلة في مواجهة تشلسي ومدربه الجديد الإيطالي ماوريتسيو ساري خصوصا أن النادي اللندني، المتوج باللقب 5 مرات، يأمل في معانقة الكأس مجددا بعد غيابه عن لقبها في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

ويبرز الدربي اللندني بين وست هام يونايتد وتوتنهام على الملعب الأولمبي في العاصمة الإنكليزية في إعادة لمواجهتهما قبل 10 أيام في الدوري على الملعب ذاته والتي حسمها رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بهدف وحيد سجله مواطنه إريك لاميلا في الدقيقة 44.

ويلعب اليوم أيضا أرسنال وصيف بطل النسخة الأخيرة مع بلاكبول من الدرجة الثالثة، على أن يختتم ثمن النهائي غدا بلقاء مانشستر سيتي حامل اللقب ومتصدر الدوري مع فولهام في اختبار سهل للأول.

