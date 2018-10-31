دوليه

قام أفراد من عائلة مالك نادي ليستر سيتي الإنكليزي، رجل الأعمال التايلندي فيتشاي سريفادانابرابا، أول من امس بزيارة موقع تحطم طائرته المروحية بجانب ملعب النادي، والذي أدى الى مقتله وأربعة أشخاص آخرين كانوا على متنها.

يأتي ذلك في وقت بدأ المحققون بتحليل الصندوق الأسود للطائرة التي سقطت في موقف سيارات «كينغ باور ستاديوم» بعيد إقلاعها من أرض الملعب السبت، بعد مباراة ضد وست هام في الدوري الإنكليزي.

وانضمت أرملة سريفادانابرابا ونجله وأفراد من العائلة، الى العديد من مشجعي النادي الذين يتوافدون منذ الأحد لوضع باقات من الورود والشموع خارج الملعب، تحية لرجل الأعمال الذي استحوذ على النادي عام 2010، وقاده عام 2016 لتحقيق أول لقب له في الدوري المحلي. وانضم عدد من أفراد الفريق اليوم الى نجل سريفادانابرابا أياوات المعروف بـ «توب»، والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأفاد المحققون اليوم عن بدء العمل بتحليل المعلومات المسجلة في الصندوق الأسود للطائرة المروحية، مع إشارتهم لتعرضه الى «حرارة عالية» جراء الحريق الذي اندلع في المروحية بعد سقوطها. وكان النادي قد أعلن مقتل سريفادانابرابا وأربعة أشخاص كانوا على متن المروحية، واربعة أخرون هم نورسارا سوكناماي (ممثلة سابقة ووصيفة مسابقة ملكة جمال في تايلند عام 2015) وكافيبورن بونباري العاملين مباشرة مع سريفادانابرابا، وهو في مطلع العقد السادس من العمر، إضافة الى الطيار إريك سوافر وصديقته إسمها إيزابيلا روزا ليكوفيتش، وهي أيضا طيارة. وقال دوق كايمبريدج الأمير وليام الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإنكليزي «كنت محظوظا بمعرفة فيتشاي لأعوام عدة. كان رجل أعمال ذا قيم صلبة ودعم العديد من القضايا الخيرية».واعتبرت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي رسائل الدعم والحزن الذي أبداه كثيرون على رحيله «دليلا على تأثيره» على حياة كثيرين.

