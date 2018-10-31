دوليه

حسم مانشستر سيتي حامل اللقب القمة مع مضيفه توتنهام بهدف الجزائري رياض محرز 1-0 واستعاد الصدارة أول من امس في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي.

وصار رصيد مانشستر سيتي 26 نقطة، وتقدم بفارق الأهداف على ليفربول الذي تغلب السبت على كارديف سيتي 4-1، في حين توقف رصيد توتنهام عند 21 نقطة في المركز الخامس.وكان الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام يرغب في استبدال ملعب ويمبلي لسوء أرضيته، لكن نظيره في مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا رفض هذا الطرح، فلجأ الأول الى استبدال ثلاثي الوسط الداعم للمهاجم الصريح هاري كاين وزج بمواطنه اريك لاميلا والبرازيلي لوكاس مورا والفرنسي موسى سيسوكو الأكثر ميلا للدفاع على حساب ديلي آلي والدنماركي كريستيان اريكسن والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين. واعتبر بوكيتينو في تصريحات قبل المباراة أن الهدف المنشود من هذا التعديل على التشكيلة الأساسية هو «الحد أكثر من زحف لاعبي سيتي وإعاقة ارتدادهم السريع» الذي يجيده الأرجنتيني سيرخيو اغويرو والبرتغالي برناردو سيلفا ورحيم سترلينغ ومعهم الجزائري رياض محرز.لكن هذا التغيير لم يمنع محرز من افتتاح التسجيل في وقت مبكر بعد أن أرسل الحارس البرازيلي لسيتي ايدرسون كرة طويلة الى منطقة توتنهام فشل المدافع كيران تريبيير في التعامل معها وقطعها ليخطفها سترلينغ ويعيدها خلفية الى الجزائري المندفع من الخلف فدفعها بدوره وبقوة في الشباك (6). وأهدى محرز الفوز في ويمبلي لروح الرئيس الراحل لناديه السابق التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا الذي قضى السبت في تحطم مروحيته بعد المباراة مع وست هام (1-1).وصرح الدولي الجزائري لقناة «سكاي سبورت» بعد المباراة «الأمر صعب جدا جدا بالنسبة إلي... ليس سهلا تقبل أمر من هذا النوع. الرئيس كان شخصا استثنائيا بالنسبة إلي».وأضاف «أمضيت أربع سنوات ونصف السنة هناك، ولدي ذكريات كثيرة معه. انه شخص رائع. أنا حزين جدا. ولهذا رفعت يدي نحو السماء عندما سجلت الهدف. له فضائل علي وعلى ليستر من الصعب أن أتكلم عنها. إنه أمر محزن للغاية». وكاد اغويرو يضيف الثاني بعد دقيقة اثر تمريرة من سترلينغ، وتتالت محاولات الضيوف الخطرة تخللتها تسديدة قوية من خارج المنطقة لكاين فلم يحالفه الحظ (9).وسنحت فرصة مواتية لتوتنهام لإدراك التعادل بعدما عكس سيسوكو الذي زرع الملعب بتحركاته في النصف الأول من الشوط الأول، من الجهة اليمنى أمام المرمى، لكن مواطنه بنجامان مندي القادم من الخلف كان الأسرع وقطعها لتصل الى ايدرسون (23). وفي الشوط الثاني، حرص غوارديولا بشكل مفرط على المحافظة على النتيجة، فمالت الكفة بشكل واضح لصالح توتنهام الذي لم ينجح في تعديل النتيجة.وسنحت لسيتي فرصة غنية لزيادة الغلة بعد عدة نقلات قصيرة في منطقة المضيف آخرها من الإسباني دافيد سيلفا الى سترلينغ الذي تردد في التسديد فسد الطريق أمامه وزالت الخطورة (55)، وأضاع أغويرو فرصة سهلة للتسجيل بتسديد كرة خفيفة بين يدي لوريس (64)، ثم نجح حارس المنتخب الفرنسي بعد ثوان في التصدي لقذيفة الأرجنتيني المباغتة،وأخرج غوارديولا «الكون» أغويرو غير الموفق ودفع بالبلجيكي كيفن دي بروين (72)، فرد بوكيتينو بعد دقيقتين بادخال ديلي آلي بدلا من البلجيكي موسى ديمبيلي فحرك البديل خطوط الفريق بكاملها وغير شكل الأداء، وبعد قليل بإريكسن بدلا من مورا.

