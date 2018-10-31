دوليه

انتزع إنتر وصافة الدوري الإيطالي بفوزه الساحق على مضيفه لاتسيو 3-0 أول من امس على الملعب الأولمبي في روما في ختام المرحلة العاشرة.وفرض القائد الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية: الهدفان الأول والثالث في الدقيقتين 28 و70 رافعا رصيده إلى 6 أهداف في المركز الثالث على لائحة الهدافين مشاركة مع شريكه في صدارة هدافي الموسم الماضي مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي، ومهاجم نابولي لورنتسو إينسينيي.

وسجل الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 41.وتابع رجال المدرب لوتشانو سباليتي صحوتهم وحققوا الفوز السادس تواليا واستغلوا جيدا تعثر نابولي أمام ضيفه روما 1-1 الأحد، لينتزعوا المركز الثاني بفارق الأهداف من الفريق الجنوبي بعدما تساويا برصيد 22 نقطة لكل منهما بفارق 6 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة والذي كان تغلب على مضيفه امبولي 2-1 السبت في افتتاح المرحلة.

كما هو الفوز الرابع تواليا لإنتر خارج قواعده وهو حقق هذا الإنجاز للمرة الأولى منذ نوفمبر 2012.في المقابل، مني لاتسيو بخسارته الأولى في مبارياته الثلاث الأخيرة والرابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الرابع.وكان لاتسيو الطرف الأفضل والأخطر في بداية المباراة وكان بإمكانه افتتاح التسجيل في أكثر من مناسبة خصوصا عبر البرازيلي لويز فيليبي بتسديدة قوية من خارج المنطقة إثر تلقيه كرة من إيموبيلي (3)، ثم تسديدة ماركو بارولو بعد تمريرة من البوسني سيناد لوليتش، وأخرى لإيموبيلي من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من الدولي الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش لكن المدافع البرازيلي جواو ميراندا تدخل في توقيت مناسب وقطع الكرة (16).

وكانت أول فرصة لإنتر في الدقيقة 15 بضربة رأسية للمدافع الدولي السلوفاكي ميلان سكرينار بين يدي الحارس الدولي الألباني توماس ستراكوشا (16).ونجح إيكاردي في منح التقدم لإنتر إثر هجمة منسقة مرر خلالها الدولي البرتغالي جواو ماريو الكرة داخل المنطقة إلى الدولي الكرواتي إيفان بيريزيتش فهيأها بصدره وسقطت أمام الدولي الأوروغوياني ماتياس فيتشينو الذي سددها من مسافة قريبة وجدت القناص الأرجنتيني أمام المرمى فتابعها بسهولة داخل الشباك (28).

يذكر انها المرة الأولى التي يدفع فيها سباليتي بجواو ماريو أساسيا هذا الموسم وتحديدا منذ يناير الماضي عندما لعب ضد فيورنتينا.وأنقذ الحارس ستراكوشا مرماه من هدف ثان بإبعاده رأسية فيتشينو إلى ركنية (36)، ثم حول تسديدة قوية للاعب نفسه من داخل المنطقة إلى ركنية (40) كانت مصدر الهدف الثاني الذي سجله بروزوفيتش بتسديدة قوية من خارج المنطقة مستغلا كرة أبعدها المدافع الدولي الروماني ستيفان رادو برأسه (41).

وحاول لاتسيو تدارك الموقف في الشوط الثاني وضغط بقوة على إنتر دون خطورة على مرمى الحارس الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش الذي كان يقظا لمحاولات دانيلو كاتالدي (48) والإكوادوري فيليبي كايسيدو (50)، وتسديدة ميلينكوفيتش سافيتش (53).ورد الضيوف بثلاث محاولات لبيريزيتش اثر تمريرة من إيكاردي (58)، والأخير بتسديدة من مسافة قريبة (60)، ورأسية لفيتشينو من مسافة قريبة ايضا قبل أن ينجح الأرجنتيني في توجيه الضربة القاضية للاتسيو بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عندما استغل تمريرة بينية من الإسباني بورخا فاليرو داخل المنطقة فتلاعب بالمدافع لوليتش وسددها بيسراه على يسار الحارس (70).وكاد إيموبيلي يسجل هدف الشرف لأصحاب الأرض في مناسبتين بتسديدتين من مسافة قريبة بجوار القائم (74 و82)، وأهدر كاتالدي (78) وبارولو برأسية (83).

