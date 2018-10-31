دوليه

وقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتفاقية حقوق تجارية كبرى مع وكالة «دي دي أم سي فورتيس» للتسويق الرياضي، بهدف تأمين الاستقرار المالي للأعوام المقبلة، وافتتح مبناه الجديد عشية انطلاق أعمال جمعيته العمومية اليوم. وبموجب الصفقة، حصلت الوكالة وهي مشروع مشترك بين مجموعات صينية وسويسرية، على الحقوق الحصرية للاتحاد بين 2021 و2028 وبدءا من التصفيات الحاسمة لمونديال قطر 2022، بحسب ما ذكر الاتحاد القاري في بيان.ولم يكشف الاتحاد الآسيوي عن قيمة الصفقة بيد أن تقارير قدرتها بـ 3,4 مليار دولار، وهي قيمة ضخمة ستعزز مشهد كرة القدم في القارة الشاسعة.

وقال رئيس الاتحاد الشيخ البحريني سلمان بن ابراهيم اول من أمس حيث تم توقيع الصفقة في العاصمة الماليزية كوالالمبور «هذا يوم تاريخي في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم».وتابع «بتوقيع هذا العقد، يضمن الاتحاد الآسيوي للاتحادات الوطنية الأعضاء أن اللعبة في آسيا بات لديها أساسات متينة يمكن البناء عليها».

وجاء الإعلان قبل الجمعية العمومية للاتحاد الاسيوي، حيث سيسعى بن ابراهيم للحصول على دعم لإعادة انتخابه مطلع العام المقبل، إذ سيواجه حتى الآن الرئيس السابق للاتحاد السعودي عادل عزت.

على صعيد آخر، افتتح الاتحاد الآسيوي مبناه الجديد الثلاثاء في كوالالمبور بحضور رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» السويسري جاني انفانتينو.ومن خلال التوسعة، زادت مساحة الموقع نحو 18500 متر مربع، وتم تمويلها من خلال برنامج التطوير المتقدم في الاتحاد الدولي، بحسب ما ذكر الاتحاد الاسيوي في بيان.

