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بشكتاش يتقدم إلى الرابع


تقدم فريق بشكتاش إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التركي عبر الفوز الساحق على ضيفه تشايكور ريزا سبور 4-1 أول من امس في المرحلة العاشرة للمسابقة.
ورفع بشكتاش رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن قاسم باشا وغلطة سراي صاحبا المركزين الثاني والثالث وبفارق ثلاث نقاط عن باشاك شهير المتصدر.وجاءت أهداف بشكتاش بتوقيع مصطفى بيكتيميك في الدقيقتين الثالثة و40 وماتيك فينك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 73 وفاغنر لوف في الدقيقة 73. وجاء الهدف الوحيد لتشايكور بنيران صديقة حيث سجله اينزو روكو لاعب بشكتاش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49. واكمل تشايكور المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد أورهان أوفاسيكلي ومروان سعدان في الدقيقتين العاشرة 61. وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز بلدية آكهيسار سبور على جوزتيبي 1 - 0.


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