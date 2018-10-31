دوليه

فرط الإسماعيلي في الفوز أمام ضيفه الرجاء المغربي بالتعادل 0-0 في ذهاب ثمن نهائي البطولة العربية «كأس زايد للأندية الأبطال». وغاب عن الإسماعيلي التوفيق في المباراة حيث حرمه الحكم من ضربة جزاء صحيحة في الشوط الأول وحرمته العارضة من افتتاح التسجيل في الشوط الثاني وأهدر لاعبوه عدة فرصة محققة. ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في المغرب يوم 11 ديسمبر المقبل إذ يحتاج «الدراويش» بقيادة البرازيلي جورفان فييرا للفوز أو التعادل الإيجابي من أجل بلوغ ربع النهائي. وأهدر الإسماعيلي فرصة محققة للتسجيل بعد مرور 5 دقائق بعدما انفرد عبدالرحمن مجدي بمرمى الرجاء ليراوغ الحارس مرتين ويسدد الكرة لكن الحارس نجح في التصدي لها بمساعدة المدافع الذي ارتطمت الكرة في يده. وطالب لاعبو الإسماعيلي بركلة الجزاء بعد أن لمست الكرة يد مدافع الرجاء لكن الحكم رفض احتسابها. وتعرض التونسي لسعد الجزيري لإصابة قوية أجبرته على مغادرة الملعب وعدم استكمال المباراة ليدفع المدرب بمحمد صادق بدلا. وتوالت سيطرة الإسماعيلي على اللقاء وتوالى إهدار الفرص حتى جاءت الدقيقة 75 حيث أطلق الظهير الأيسر طارق طه تصويبة صاروخية كادت أن يفتتح بها الدراويش التسجيل لكن العارضة تعاطفت مع الضيوف.

