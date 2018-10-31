دوليه

تعاقد نادي بيراميدز مع المدرب حسام حسن خلفا للأرجنتيني ريكاردو لافولبي. وسيتولى إبراهيم حسن منصب مدير الكرة في النادي ليكون إلى جانب توأمه الذي سيتولى الإدارة الفنية للفريق.

وأوضح النادي ترتيب المناصب الإدارية بعد التعاقد مع التوأم مشيرا إلى أن حسام البدري هو رئيس النادي ونائب رئيس لجنة الكرة. وأشار بيراميدز إلى أن هادي خشبة سيتولى منصب نائب رئيس النادي وعضو لجنة الكرة والمشرف على الرياضة بالنادي ويتولى أحمد حسن منصب المستشار الفني لمالك النادي والمنسق العام للجنة الكرة والمتحدث الرسمي للنادي.

جدير بالذكر أن رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ يمتلك نادي بيراميدز. من جانبه أكد حسام حسن أنه استقال من تدريب المصري اعتراضا على عدم خوض مباريات الفريق على ملعبه في بورسعيد مضيفا أن الجهات المختصة لم تدافع عن النادي لدى الاتحاد المصري لكرة القدم أو الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الدولي. وقال «أنا كمدير فني لا أريد المشاركة في أي ضرر للجمهور ولا يوجد من يدافع عن المصري ولا يوجد احترام للنادي».

