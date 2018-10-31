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يتصدر السائق القطري ناصر صالح العطية، الفائز ست مرات بلقب رالي الكويت الدولي، والمدافع عن لقب بطل الشرق الأوسط للراليات قائمة المشاركين في النسخة الخامسة والعشرين من رالي الكويت الدولي، الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات «أم اي آر سي»، الذي ينطق غدا ويختتم السبت المقبل على حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات.

ويعود رالي الكويت الدولي الى جدول جولات البطولة، بعد عامٍ من الغياب، حيث يقوم نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات بتنظيم الرالي بالتعاون مع النادي الدولي الكويتي للسيارات برئاسة د.عماد بوخمسين والهيئة العامة للرياضة تحت اشراف الاتحاد الدولي للسيارات. ويترأس اللجنة المنظمة للرالي الشيخ عذبي النايف رئيس لجنة الرالي في نادي باسل الصباح.

وستبدأ اثارة الرالي من خلال خوض السائقين لمرحلة استعراضية خاصة خاضعة للتوقيت في 04:00 مساء غد من أجل تحديد ترتيب المنطلقين.

ويسعى العطية لتحقيق لقبه الاقليمي الـ14، خلال مسيرته في البطولة التي تعود لـ28 عاما، وسيجلس الى جانبه ملاحه الدائم الفرنسي ماثيو بوميل، حيث جاء اسمهما في أعلى قائمةٍ للمشاركين ضمت أسماء من قطر والكويت ولبنان والأردن وفرنسا وتشيكيا وايطاليا والبرتغال.

وسيجلس السائق الكويتي مشاري الظفيري وملاحه القطري ناصر الكواري، في سيارة ميتسوبيشي لانسر ايفوليوشن 10، حيث سجل الظفيري اسمه على رأس قائمة المشاركين في سيارات المجموعة «ن»، ويتطلع الظفيري للظفر بلقب الفئة الثانية «أم اي آر سي 2» للمرة الرابعة في مسيرته، علما بأنه كان منافسا للعطية على لقب البطولة نفسها في العام الماضي.

والى جانب الظفيري، ضمت القائمة سائقين كويتيين آخرين، منهم: جاسم المقهوي ومبارك الظفيري وفارد المطيري ومبارك الظفيري.

وسيشهد الرالي مفاجأة تتمثل بعود القطري ناصر بن خليفة العطية، الرئيس السابق للاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية «كيو أم أم أف»، والنائب السباق لرئيسي الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، والاتحاد الدولي للدراجات النارية «فيم».

وكان بن خليفة وجها مألوفا في الراليات الاقليمية في تسعينيات القرن الماضي. وهو خسر في عام 1993 لقب بطولة الشرق الأوسط، بعد تعادله نهاية الموسم في عدد النقاط مع مواطنه الشيخ حمد بن عيد آل ثاني، الذي استقر اللقب في جعبته كونه الفائز في الرالي الاطول مسافة الذي اشتملت عليه بطولة ذلك الموسم (الأردن).

وانتقل الى ضفة الأعمال الادارية في رياضة السيارات، بعد توقفه عن المشاركات الرياضية، وهو يتوق الآن للعودة للمنافسات، وخوض المراحل الخاصة.

وشارك ناصر بن خليفة قبل أعوام في منافسات رالي حائل الدولي، في سيارة لاند روفر، وسيستعين بالملاح الايطالي نقولا آرينا، الملاح السابق للسائق القطري الراحل مسفر المري، بطل موسم 2010، وذلك من أجل مساعدته خلال منافسات رالي الكويت الدولي.

أما بالنسبة للسائق التشيكي فيوتيش شتايف، فانه يعلم بأن عليه الفوز بلقب هذا الرالي لكي يبقي على آماله في احراز لقب البطولة حية. كما ضمت القائمة سائقين مثل القطري راشد النعيمي، الفائز بلقب رالي قطر الدولي الموسم الماضي، والثنائي الأردني ايهاب الشرفا وخالد جمعة، الفائز بلقب بطولة الأردن الوطنية للراليات أعوم 2015 و2016 و2018، والسائق العماني عبد اللـه الرواحي، المنافس الدائم في فئة «أم آر سي 2»، والسائق اللبناني هنري قاعي، متصدر ترتيب الفئة الثالثة «أم آر سي 3».

