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ذكر نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة العامة للرياضة د.صقر الملا امس ان اللجنة الأولمبية الدولية وافقت على النظام الأساس الاسترشادي للأندية الرياضية.

وقال الملا لـ«كونا» ان موافقة «الأولمبية الدولية» على النظام الاسترشادي جاء بعد مناقشته من قبل اللجنة السداسية المشكلة من الحكومة الكويتية والجانب الأولمبي. وافاد بان الموافقة على النظام الاساسي الاسترشادي تأتي كخطوة منتظرة ضمن خطوات خارطة الطريق المتفق عليها من الجانبين الكويتي والدولي للدعوة الى عقد جمعيات عمومية واعتماد الأنظمة الأساسية ومن ثم اجراء انتخابات الأندية. ومن المقرر أن تعقد اللجنة الأولمبية اجتماعا مع الجانب الكويتي في مدينة لوزان السويسرية في السادس من نوفمبر المقبل لاستكمال المباحثات في هذا الشأن.

