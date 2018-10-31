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ينظم اتحاد الكرة مسابقة لتصميم كأس الأمير والميداليات الذهبية والفضية إيماناً من الاتحاد بإشراك الجماهير في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع. وسيمنح صاحب التصميم الفائز مكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار وكذلك مكافأة مالية قدرها ألفا دينار للفائز بتصميم الميداليات.

وأوضح الاتحاد شروط المسابقة بأن يكون المشارك كويتياً وألا يزيد وزن الكأس عن 5 كيلوغرامات وألا يزيد ارتفاعه عن 65 سم بحيث يرمز إلى الكويت بشكل عام والرياضة بشكل خاص وأن يكتب بخط واضح على الكأس والميداليات «كأس حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت» على أن تسلم التصاميم باليد إلى سكرتارية الاتحاد ورقياً في مغلف مغلق موضح عليه بيانات المشارك. وبيّن الاتحاد أن آخر موعد لاستلام التصاميم في الساعة 8?30 مساء يوم 15 نوفمبر المقبل.

