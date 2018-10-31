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لبى الشيخ سلمان الحمود الرئيس السابق للجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم والنادي العربي دعوة المؤرخ حسين البلوشي وانشأ الركن الخاص به في المتحف الكروي الذي يشرف عليه البلوشي ليكون بجانب الشخصيات الرياضية الأخرى التي خدمت الرياضة الكويتية.

وترجع فكرة تاريخ انشاء المتحف الكروي إلى عام 1991 في محاولة لتجسيد الاحداث الكروية في العالم، وابراز اهمية الكرة الكويتية وتاريخها على المستويين العربي والعالمي خلال حفظ وأرشفة جميع المستندات الخاصة باللاعبين والبطولات والأندية والاتحاد الكويتي لكرة القدم والاتحاد الرياضي واللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة وكذلك مجلس الأمة، الأمر الذي جعل المتحف الكروي قبلة لزيارة جميع الرياضيين في الكويت أو خارجها.

