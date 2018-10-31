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أفاد رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي ان البطولة الآسيوية للعبة ستنطلق في الكويت السبت المقبل في مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي بمشاركة أكثر من 600 رياضي بين رماة واعضاء وفود من 35 دولة.

واضاف العتيبي الذي يرأس اللجنة المنظمة للبطولة في مؤتمر صحافي عقد اول من امس ان البطولة التي تستمر منافساتها حتى 12 من نوفمبر المقبل تتسم بأهمية كبيرة لتضمنها منافسات في اهم مسابقات الرماية وهي رماية الأطباق الطائرة (سكيت وتراب) ورماية أسلحة الرصاص (بندقية ومسدس) وذلك في فئات الرجال والسيدات والناشئين للجنسين.

واكد حرص نادي الرماية على استضافة هذه الملتقيات الكبرى كونها تسهم في تطوير الرماة الكويتيين ومن دول المنطقة من خلال احتكاكهم مع أبطال القارة، متوقعا ان تشهد المنافسات ندية وتنافسا لمشاركة اهم رماة القارة من الصين واليابان وكوريا وكذلك من الكويت والدول الخليجية والعربية.

ولفت الى أن منتخب الكويت استعد جيدا للبطولة من خلال مشاركتهم في الفترة السابقة في البطولات الدولية والمحلية، مثمنا الدعم الكبير الذي تجده الرماية الكويتية من القيادة السياسية للبلاد والتي كان لها اكبر الاثر بتحقيق ابطال وبطلات الكويت هذا العام العديد من الانجازات الكبيرة.

وذكر ان اللجنة المنظمة ستقيم حفل افتتاح مميزا يليق بمكانة هذه البطولة التي تجمع الأشقاء والاصدقاء على أرض الكويت، معربا عن تطلعه وكل منتسبي الرماية الكويتية الى ان تكون هذه البطولة فرصة لمد جسور التعاون مع نظرائهم في دول القارة الآسيوية.

من جانبه أكد مدير البطولة أمين سر النادي عبيد العصيمي في تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر ان جميع ميادين النادي باتت جاهزة لاقامة منافسات البطولة وكذلك لاجراء تدريبات المنتخبات المشاركة لا سيما أن عددا منها وصل للبلاد وبدأوا باقامة معسكرات تدريبية. واعرب عن سعادته بتواجد جميع المنتخبات الخليجية اضافة لعدد كبير من الدول العربية والآسيوية في البطولة «ما سيضفي قوة واثارة على منافسات البطولة» مؤكدا تطلع رماة الكويت لتحقيق المراكز الأولى في منافسات البطولة ورفع علم الكويت في هذا المحفل الرياضي القاري الكبير. وتقدم بالشكر للهيئة العامة للرياضة على توفيرها جميع السبل لانجاح البطولة، مشيدا بجهود جميع أعضاء اللجان العاملة الذين يعملون بجد للاعداد للبطولة وتوفير سبل الراحة لضيوف الكويت من الوفود الشقيقة والصديقة.

