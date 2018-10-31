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اختار الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، الحكم الكويتي محمد المتروك للمشاركة في ادارة مباريات بطولة آسيا للشباب «تحت 20 سنة» المقبلة لاول مرة في تاريخ رياضة هوكي الجليد الكويتية.

وقال رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي في بيان صحافي امس ان مشاركة المتروك في البطولة التي ستنطلق في ماليزيا في الثالث من ديسمبر المقبل بحضور منتخب الكويت ستكون كحكم مساعد وذلك بعد حصوله وعدد من زملائه على الشارة الدولية من قبل الاتحاد الدولي في أكتوبر الماضي متمنيا له النجاح.

وأكد أن النادي حريص على صقل ودعم الكوادر الكويتية الممارسة لجميع ألعابه الشتوية، مشيرا بهذا الصدد الى ان النادي ابتعث عددا من المشرفات والاداريات العاملات في النادي في دورة تدريبية الى عاصمة فنلندا هلسنكي في مهارات ادارة الفرق الرياضية التي أقيمت أكتوبر الحالي باشراف الاتحاد الدولي.

من جانبه اعرب الحكم الدولي المتروك في ذات البيان عن فخره واعتزازه بان يكون اول حكم كويتي يدير مباريات دولية في هذا المحفل الرياضي القاري الكبير، مضيفا أنه سيسعى لتقديم افضل اداء له لتمثيل رياضة هوكي الجليد الكويتية بصورة مشرفة.

وقال المتروك وهو لاعب دولي سابق ان توجهه لمجال التحكيم جاء رغبة منه لاستكمال مسيرته في هذه اللعبة المحببة لديه ومواصلة خدمة رياضة هوكي الجليد الكويتية من خلال المساهمة بادارة المباريات المحلية والدولية مثمنا دعم مجلس ادارة النادي لكل الحكام العاملين في النادي.

