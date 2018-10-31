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«سوبر كرة الوزارات» اليوم


تقام في 8:00 مساء اليوم مباراة كأس السوبر لكرة القدم للوزارات والمؤسسات الحكومية والتي تجمع بين فريقي جامعة الكويت والحرس الوطني بطلي دوري وكأس الموسم الماضي على ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك. وافادت هند الهزاع رئيس قسم دوري الوزارات والمؤسسات الحكومية ان مباريات دوري الوزارات لكرة القدم «للثيل» ستنطلق يوم الاحد المقبل بمشاركة 14 فريقا، فيما ستقام بطولة كأس السوبر لكرة الصالات يوم الاربعاء المقبل وتجمع بين فريقي الحرس الوطني ووزارة الكهرباء والماء في حين ينطلق دوري كرة الصالات في 8 نوفمبر المقبل.


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