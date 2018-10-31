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أقامت مكتبة الكويت الوطنية بالتعاون مع سفارة الإمارات العربية المتحدة احتفالية ثقافية بمناسبة عام زايد 2018، التي تتزامن مع مرور مئة عام على ولادة مؤسس الإمارات وباني نهضتها.

حضر الاحتفالية الشيخ علي الجابر الصباح، والسفير الإماراتي رحمة الزعابي، وسفير مملكة البحرين الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة، وحشد كبير من الدبلوماسيين والمثقفين.

انطلقت الاحتفالية بافتتاح معرض الكتب الذي يتناول مسيرة العطاء والإنجازات للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بعضها باللغة العربية والبعض الآخر بالإنكليزية، حيث استمع الحضور لشرح مدير المكتبة الوطنية كامل العبد الجليل حول مقتنيات المعرض، الذي تضمن أيضًا مجموعة من صور للمحتفى به تجسد مراحل مختلفة من حياته ومسيرته السياسية، وتأتي في مقدمتها صوره إبان زيارته إلى الكويت أواخر الستينيات من القرن الماضي ولقائه مع المغفور له الشيخ صباح السالم، وكذلك زيارته مطلع الثمانينيات ولقائه بالمغفور له الشيخ جابر الأحمد.

وعلى عزف السلام الوطني الكويتي والإماراتي انطلقت ندوة عن مآثر الشيخ زايد، بدأت بكلمة السفير الزعابي الذي أشار إلى إعلان سمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ 2018، « عام زايد» واعتباره مناسبة وطنية، وقال الزعابي إن ذلك ما هو إلا امتداد لنهج الخير والعطاء الذي رسمته الدولة لنفسها منذ النشأة، وإن إطلاق هذه المبادرة يعتبر تجسيدا رفيعا لتاريخ قائد وحكيم فذ، وحد الإمارات في كيان مترابط ومتعاضد يسوده نظام الشورى ووضعه في مقدمة الدول.

وتابع: إنه قائد تفخر الأمة العربية بحكمته وإنجازاته وأيضًا هو تجسيد إنساني نابض بالفخر والعطاء، وهذا الإرث الذي نفخر به أسسه ووضعه المغفور له الشيخ زايد.. فقد غرس فينا قيم الإخاء والإنسانية وإغاثة الملهوفين والمحتاجين حتى صار الخير راية دولتنا وهويتنا.. وعلمنا مواجهة التحديات لتعزيز مسيرة أنجح التجارب الوحدوية في الوطن العربي.

واعتبر الزعابي أن الاحتفاء بمؤسس دولة الإمارات خطوة عظيمة لإطلاع الأجيال على مآثره ودوره في سيرة ومسيرة الوطن..وهو ما سيخلق منحنى جديدًا في إرساء قيم الخير والعطاء والتنمية حيث تمضي الإمارات لتحقيق رسالتها وفق الدعائم التي أرساها زايد.

وعقب كلمتي الزعابي ومدير المكتبة الوطنية كامل العبد الجليل عرض فيلم وثائقي من إعداد الإعلامي منصور العجمي، وبدأ الفيلم بمقولة «إذا ذكر التميز.. ذكر زايد».

كما تتطرق إلى نشأة الشيخ زايد المولود عام 1918 في قصر الحصن وتعلم مبادئ القراءة والكتابة والفقه وحفظ القرآن الكريم، وتربيته في أسرة حكم عربية على تقاليد الكرم والشجاعة.

وتحدث في الفيلم كوكبة من أبرز الشخصيات الكويتية في مقدمتهم الشيخ محمد العبد الله نائب وزير شؤون الديوان الأميري، والوزير السابق سامي النصف ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله.. حيث أكد المتحدثون على مكانة حكيم العرب وحجم إنجازاته وتحويله للإمارات إلى دولة عصرية ومتقدمة.

عقب ذلك انطلقت أعمال الندوة التي قدمها الإعلامي المتميز د.بركات الوقيان، وشارك فيها رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية أ.د عبد الله يوسف الغنيم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم، والرئيس السابق للمجلس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد المر، ورئيس قسم التاريخ في جامعة الكويت د عبد الله الهاجري.

استهل د.الغنيم كلمته بالتأكيد على مكانة المغفور له الشيخ زايد آل نهيان في قلوب الكويتيين والخليجيين وقال إنه استطاع أن يحول بلاده من شيء إلى شيء آخر.

وأشار إلى أنه كان من أقرب الناس إلى الناس حيث كان يتطلع إلى أمانيهم، ويتمثل أحلامهم، ويتتبع مشكلاتهم، ومعاناتهم ليحلها، ويبذل كل ما بوسعه للتخفيف عن شعبه أعباء الحياة.

ونوه الغنيم بما تمتع به من البساطة والتلقائية في العمل نهجا درج عليه، وحقق من خلالهما ما عجزت عنه الكثير من الخطط المبرمجة وهو ما بدا واضحا في سرعة الإنجاز في كثير من جوانب الحياة في بلاده.

وذكر أنه تشرف بلقاء سموه أوائل الثمانيات من القرن الماضي من خلال وفد رسمي ولمس بساطة وحفاوة الاستقبال بعيدًا عن الرسميات.

ومما تميز به المغفور له أنه كان كثير التجوال في مختلف مناطق الإمارات والاتصال مباشرة بالناس حيث مر ذات يوم بمزرعية سيدة مسنة ولبى حاجاتها وطالب المسؤولين أن يكونوا هذا في قربهم من الناس وحل مشاكلهم.

وأشاد الغنيم بدور زايد في تحويل الإمارات من صحاري إلى واحات خضراء حيث زراعة أكثر من 18 مليون نخلة وأكثر من 80 مليون شجرة حتى تخوم الربع الخالي.. إضافة إلى اهتمامه بالتعليم والخدمات الصحية والتشييد وقناعته بأن الوطن يحتاج إلى بناء العقول أولًا.. ولذلك أنشأ المدرسة «النهيانية» عام 1959 كما أنشئت في عهده جامعة الإمارات.

وختم الغنيم كلمته بالتطرق إلى دور زايد إبان محنة الغزو الغاشم للكويت حيث وصفها رحمه الله بأنها مأساة مصدرها الطمع وجنون العظمة وقلة الوفاء.. انتهت إلى شق الصف العربي.. وأصدر أوامره باستقبال حوالي أربعين ألف كويتي في الإمارات ووضع جميع الشقق والفنادق في خدمتهم.

من جانبه أكد محمد المر بأن المغفور له الشيخ زايد قيادة وطنية نمت بشكل طبيعي مع شعبه في كل مراحله في القيادة، بداية من خلال قيادته لمنطقة العين، ثم حكمه لإمارة أبوظبي، وقيادته لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا أن المغفور له كان متآلفًا مع شعبه، وكانت سياستيه قائمة على التشاور ولامحبة، لافتا أنه أدرك المسؤولية التاريخية التي ألقيت على عاتقه.

كما أشار إلى أنه وعيه بالاستقلال والتحرر إبان الخمسينيات وكيف تبنى سياسة معتدلة في إطار خليجي وعربي وعالمي إلى أن نجح في بناء دولة عصرية وتقديم أفضل نموذج وحدوي عرفه العالم العربي مع إخوانه حكام الإمارات.

واستشهد المر بأوضاع الإمارات قبل تولي زايد مقاليد الحكم، من خلال تحقيق مصور كتبه الصحفي سليم زبال لمجلة «العربي» عام 1960 ودعا فيه العرب إلى توفير الدعم للأشقاء في الإمارات في ظل غياب شبه تام للبنية التحتية.

وختم كلمته بأن دستور الاتحاد يعطي المهام والمسؤوليات السيادية للحكومة الاتحادية فيما يترك لكل إمارة إدارة شؤونها الداخلية وهو ما يتيح لها المنافسة لإسعاد مواطنيها وتقديم أفضل الخدمات لهم.

بعدها قدم د. الهاجري دراسة بعنوان» من عبدالله السالم إلى زايد الخير.. مسيرة الخير والعطاء» قال فيها إن الكثيرين ممن عاصروا الغزو يتذكرون المغفور له الشيخ زايد آل نهيان بالخير ومواقفه لصالح الكويت حين أمر أن يعزف النشيد الوطني الكويتي في كل مدارس الإمارات قبل النشيد الوطني الإماراتي.

وسلط د. الهاجري الضوء على المواقف الأخوية بين البلدين وعلى وجه الخصوص في مجالي التعليم والصحة في فترة الخمسينيات عندما أمر المغفور له الشيخ عبدالله السالم ببناء العديد من المدارس في الإمارات وتوفير كل لوازمها واحتياجاتها بما في ذلك إرسال المدرسين على نفقة الكويت في إطار الأخوة والتاريخ ووحدة المصير.

وعقد المتحدث المقارنة بين الرجلين ودورهما التاريخي في الاستقلال والنهضة في كلا البلدين، واستشراف المستقبل. مستذكرًا أن أحد الإماراتيين وضع إبان الغزو صورة المغفور له الشيخ عبد الله السالم على صدره لإدراك الإماراتيين لدوره التاريخي والإنساني.

