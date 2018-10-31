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قال مدير عام مكتبة الكويت الوطنية كامل العبد الجليل في كلمته إن احتفال الكويت ب «عام زايد» نابع من واجب الوفاء والعرفان لباني نهضة الإمارات.

وأضاف: أرسى القائد الحكيم المغفور له الشيخ زايد آل نهيان الكثير من المبادئ المشرفة والقيم النبيلة التي رسخها في نفوس العرب، والشعوب التي تتطلع إلى القيادة الرشيدة، وكرس الشورى منهجا للحرية والعدالة، والتآلف الأخوي بين أبناء شعب الإمارات الشقيق لينصهر في بوتقة شعب واحد، أبي الإرادة قوى العزيمة.

ونجح بفضل رؤيته الثاقبة بعيدة الآمال واسعة الطموحات في إطلاق استراتيجية تنموية متعددة المشاريع ارتقت بسرعة بالإمارات إلى مصاف الدول الكبرى المتقدمة.

وأشار العبد الجليل إلى جهوده رحمه الله في مجالات العمرات والحفاظ على التراث والتعليم والثقافة وإنماء الاقتصاد وازدهار البناء والتشييد والعمران وبناء الإنسان الإماراتي على أسس من الأصالة التاريخية والقدرة على فهم العصر ومواجهة التحديات.

واستشهد بمقولات للشيخ زايد يؤكد فيها على قيم التكافل والتضامن الاجتماعي والتفاني في سبيل تحقيق أهداف الوطن.

كما استذكر العبد الجليل مواقف المغفور له إبان محنة الغزو ومؤازرته الكبير للكويت وشعبها ضد العدوان الغاشم وحرصه على سلامة أراضيها واحتضان مواطنيها الذين رحلوا إلى أرض الإمارات الخيرة وكيف أصدر توجيهاته السامية باحتضان الكويتيين وتقديم الدعم السخي لهم.

وتابع: تعلمنا من مدرسة الشيخ زايد الأصالة العربية والإسلامية ورفعة الأخلاق وسمو القيم الإنسانية.. مشيرًا إلى أنه عمل كإعلامي في دبي لسعبة أشهر إبان محنة الغزو ورأى عن كثب مدى مساندة المغفور له للحقوق الكويتية.

وأخيرًا نوه العبد الجليل في كلمته بدور مكتبة الكويت الوطنية في تأييد ودعم وإقامة المناسبات الثقافية الكبيرة كما مع مختلف المؤسسات والسفارات العربية والأجنبية.

وعقب الاحتفالية قام السفير الإماراتي بإهداء درع تكريمية لمدير مكتبة الكويت الوطنية وكذلك للمحاضرين في الندوة.

