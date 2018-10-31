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نظمت دار العثمان بالاشتراك مع إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة دورة في الاسعافات الأولية، خضع لها منتسبو دورة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم، حيث تضمنت الدورة شرحاً تفصيلياً عن أهمية الإسعافات الأولية، كما اشتملت على تطبيقات عملية قام بها منتسبو الدورة، وخلال الدورة تناول المحاضر عماد عارف بوشاهين طرق إجراء عمليات التنفس الصناعي، وإنعاش القلب، وكذلك سبل إفاقة المغمى عليهم، وكيفية إسعاف مرضى السكر والضغط إذا تعرضوا لنوبات المرض، وكيفية إسعاف الأطفال من الغصة في أسرع وقت ممكن. ولفت المحاضر بوشاهين الى أن بعض الحالات يجب نقلها إلى المستشفيات فوراً، حيث لا يمكن تقديم الإسعافات الأولية لها مثل الكسور التي تصيب أجزاء حساسة وخطيرة في الجسم، وعقب الإنتهاء من الشرح النظري والتدريبات العملية أجاب المحاضر عن أسئلة الحضور التي دارت جميعها حول أنسب الطرق لإسعاف الأطفال والمسنين.

هذا وتحرص دار العثمان دائماً على تجدد الخير والعطاء بمختلف أشكاله لرجلٍ رسخ رؤيته للعمل الخيري المستقبلي، حيث تقوم بتقديم سلسلة من البرامج والدورات التدريبية المصاحبة لدورة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان لتحفيظ القران الكريم وذلك بهدف تطوير قدرات الطلبة وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تقودهم نحو مستقبل تنموي واعد في حياتهم ضمن نخبة من الاختصاصيين والمدربين .

