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أقام البروميناد حفل الافتتاح الرسمي لمشروع سوب بوكس يوم الاربعاء 24 اكتوبر 2018، واقيم الحفل في مشروع سوب بوكس الواقع بطابق الميزانين الأول بمول البروميناد، وتم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي قصير عن مشروع سوب بوكس كما اشتمل برنامج الحفل على مجموعة من الأنشطة والعروض الترفيهية والفقرات التحفيزية وانتهز الحضور الفرصة للتعارف وتبادل الأحاديث الودية، وحضر الحفل أكثر من 500 شخص من المبادرين والمؤسسات المعنية بدعم المشاريع الصغيرة ومجموعة من المدونين والمؤثرين.

وقد جاءت فكرة مشروع سوب بوكس من منطلق حرص مول البروميناد على دعم وتنفيذ المبادرات التي تهدف لخدمة المجتمع ورفعة وطننا الغالي بمختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية وغيرها من المجالات، وبهدف دعم الشباب المبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم بشروط مرنة ضمن بيئة تحفيزية، ليشكلوا رافداً للإقتصاد الوطني.

وتعود تسمية الـ سوب بوكس للصناديق الخشبية التي كانت تستخدم سابقاً في شحن ونقل الصابون، وكان الناس يرتقون على هذه الصناديق لإلقاء الخطب والتعبير بحرية، ومن هذا المنطلق استلهم البروميناد اسم الـ سوب بوكس ليكون (منصة تقودك للنجاح) وتتيح للمبادر حرية التعبير عن مشروعه من خلال بيئة ابداعية ملهمة.

وتم تصميم وتنفيذ مشروع سوب بوكس وفق أعلى المعايير والمقاييس العالمية بعد أن تم دراسة احتياجات المبادرين ومتطلباتهم، ويحتوي الـ سوب بوكس على عدد 12 وحدة (محل) منهم واحدة مخصصة لنشاط كوفي شوب وأخرى مخصصة لنشاط مطعم بالإضافة إلى عدد 6 أكشاك ومنصة لإقامة الفعاليات المتنوعة، وجميع هذه الوحدات جاهزة التشطيب مما يوفر على المبادر التكاليف الباهظة لأعمال التشطيب والتجهيز.

