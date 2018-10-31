عربيات ودوليات

رام الله أ. ف. ب: أعلن المجلس المركزي الفلسطيني انه قرر تعليق الاعتراف بـ «دولة إسرائيل» ووقف التنسيق الأمني معها وخوّل منظمة التحرير الفلسطينية متابعة هذا القرار وتنفيذه.

وقال المجلس عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في رام الله في الضفة الغربية ان التعليق يجب ان ينفذ الى حين اعتراف اسرائيل بدولة فلسطين. وتعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية والاسرائيلية معا بشكل وثيق في الضفة الغربية وأي وقف لهذا التعاون قد يزيد المخاوف من تصاعد العنف. واتخذ المجلس قرارات مماثلة في اجتماعاته الأخيرة في يناير وعام 2015، لكن لم يتم تنفيذها من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والرئيس محمود عباس. وقال بيان في نهاية اجتماعات المجلس المركزي التي استمرت يومين انه نظرا «لتنكر» اسرائيل لاتفاقاتها قرر المجلس «إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)».وهذا يتضمن وفق البيان «تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية» اضافة الى «وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة». كما شمل قرار المركزي «الانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة».وذكر المجلس في بيانه أنه يخول عباس واللجنة التنفيذية «متابعة وضمان تنفيذ ذلك».وكان عباس قد تعهد الأحد بأنه لن يسمح لصفقة القرن بأن تمر في اشارة إلى خطّة سلام وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكشف عنها لحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي. وقارن عباس بين صفقة القرن ووعد بلفور الذي قطعه عام 1917 وزير الخارجية البريطاني آنذاك اللورد آرثر بلفور وتعهّد فيه باسم المملكة المتّحدة بإنشاء وطن قومي لليهود. ويعتبر المجلس المركزي الذي تأسس في العام 1973 من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، السلطة التشريعية العليا في اتخاذ قرارات مصيرية هامة وعلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تنفيذ من يصدر عنه من قرارات.

وكان المجلس المركزي هو الذي اتخذ قرارا بتشكيل السلطة الفلسطينية عقب أتفاق السلام الذي الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية في العام 1993 وذلك كي تستلم مهام ادارة شؤون الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل.

وكان المجلس المركزي اصدر قرارات سابقة في جلساته السابقة، إلا أنه هذه المرة منح الرئيس الفلسطيني حق قرار تنفيذها في أي لحظة.

