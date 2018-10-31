عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس أن بلاده أكملت خططها واستعداداتها لـ «تدمير الإرهابيين في شرق نهر الفرات بسورية» وأن أنقرة ستطلق قريبا عمليات أوسع نطاقاً وأكثر فعالية في تلك المنطقة. وجاءت تصريحات أردوغان في خطابه أمام الكتلة النيابية لحزب «العدالة والتنمية» بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة. وأوضح أردوغان أن القوات التركية «نفذت قبل عدة أيام ضربات ضدّ الإرهابيين في شرق الفرات، وأنها تستعد الأن لإطلاق عمليات أوسع قريبا». وأضاف أردوغان أن «تركيا لن تسمح إطلاقا للراغبين باغراق سورية في الدم والنار مجددا، بتنفيذ مخططاتهم عبر تحريض النظام من جهة واطلاق يد «داعش» من جهة أخرى». وتابع قائلا «نعلم بوجود مساع لإطلاق يد «داعش» مجدداً عبر عناصرها الذين تلقوا التدريب من قبل أوساط معروفة وانتشروا في المنطقة».

من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو امس إن اتفاقا بين تركيا وروسيا لمنع هجوم حكومي على إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة في سورية يسير وفق الخطة الموضوعة وليست هناك مشاكل في تنفيذه وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيريه الأذربيجاني والإيراني في اسطنبول أنه إذا اتخذت جماعات إرهابية أو متشددة «توجها مختلفا» في إدلب فستتدخل تركيا.

فيما قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف امس إن تركيا تفعل ما بوسعها للالتزام بالتعهدات الصعبة لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب وإن روسيا لا ترى أن الاتفاق مهدد بالفشل. وأضاف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف «لانرى تهديدا حتى الآن. للأسف لا يسير كل شيء وفقا لما هو مخطط».

في المقابل اتهمت دمشق أنقرة بعدم الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق وذلك خلافا لوجهة نظر روسيا وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في تصريحات نشرت ليل الاثنين إن تركيا غير راغبة فيما يبدو في تنفيذ الاتفاق. ونقلت الوكالة السورية للأنباء «سانا» عن المعلم قوله في دمشق «لا يزال الإرهابيون متواجدين بأسلحتهم الثقيلة في هذه المنطقة وهذا مؤشر على عدم رغبة تركيا بتنفيذ التزاماتها وبالتالي ما زالت مدينة إدلب تحت سيطرة الإرهاب المدعوم من تركيا والغرب».

الى ذلك قال مصدر عسكري سوري رفيع «إن الجيش السوري سيشن عملا عسكريا في المنطقة منزوعة السلاح في حال استمرت التنظيمات الإرهابية بالاعتداء على نقاطه ومواقعه، وخاصة مع فشل الجانب التركي بتنفيذ التزاماته بموجب اتفاق سوتشي». وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية أن عملا عسكريا مرتقبا سوف تشنه القوات السورية في حال استمرت المجموعات المسلحة بالتصعيد على جبهات ريف حماة وإدلب، موضحا أن جبهة ريف حماة الشمالي تشهد منذ أيام تصعيدا متعمدا من قبل المجموعات المسلحة وخاصة مسلحو تنظيم «حراس الدين» المنتشرون بالقرب من نقطة المراقبة التركية بمحيط مدينة مورك شمال حماة.

