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تونس الوكالات: عادت الحياة في العاصمة التونسية امس الى طبيعتها بعد تفجير انتحارية نفسها الاثنين مستهدفة شارع الحبيب بورقيبة الرئيس. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن حركة السيارات والمارة في الشارع عادت إلى طبيعتها، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وكان الشارع قد أخلي بعد أن فجرت انتحارية نفسها في هذا الطريق المزدحم.

وأعلنت السلطات التونسية أن حدا لم يقتل في الهجوم سوى الانتحارية بينما أصيب 20 شخصا آخر بجروح، من بينهم 15 من أفراد الأمن وخمسة من المدنيين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية. وفي أول تعليق له بعد الحادث، قال الرئيس الباجي قائد السبسي «كنا نعتقد أنه تم القضاء على الإرهاب لكن نحن نأمل في ألا يقضي الإرهاب على تونس خصوصا أن المناخ السياسي سيء جدا».

وقالت تقارير إعلامية إن المرأة التي فجرت نفسها كانت في الثلاثين من العمر، وإنها استهدفت دورية أمنية قرب المسرح البلدي وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن اسمها منى جبلة، وأنها ولدت عام 1988 في منطقة سيدي علوان التابعة لولاية المهدية الواقعة في وسط البلاد الشرقي المطل على حوض البحر الأبيض المتوسط. وذكرت وكالة «تونس إفريقيا للأنباء» الرسمية أن الانتحارية لم تكن معروفة لدى الأجهزة الأمنية.

ولكن بعض الإذاعات التونسية المحلية، ومنها إذاعة «شمس إف إم « قالت إن بعض جيران الانتحارية ذكروا أن شبهات تشي بانتمائها إلى تنظيم «داعش» لاسيما بعد أن أصبحت تدافع، منذ عام 2017 عن أطروحات متطرفة شبيهة بتلك التي يدافع عنها هذا التنظيم.ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن الهجوم حتى الآن.

ونقلت صحيفة «لابراس» الناطقة بالفرنسية امس عن مصادروصفتها بالقريبة من التحقيق الجاري بشأن التفجير الارهابي قولها إن «فرضية أن تكون للتنظيم المتطرف بصمته في التفجير ليست مستبعدة».وأوضحت أن هذه الفرضية «يدعمها محققون من القوات الخاصة لمكافحة الارهاب ومن الحرس الوطني».

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ نوفمبر 2015 عندما أسفر تفجير انتحاري، تبناه تنظيم «داعش» عن مقتل 12 شخصا من الحرس الرئاسي.

