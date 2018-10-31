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جاكرتا - الوكالات: كشف موقع معني بالسلامة الجوية امس بأن الطائرة الإندونيسية التي تحطمت في البحر وعلى متنها 189 شخصا كانت قدج سجلت قراءات «غير جديرة بالثقة» للارتفاع والسرعة في رحلتها السابقة.وتحطمت الطائرة «بوينغ 737 ماكس 8» التي تديرها شركة الطيران منخفض التكاليف «ليون إير» الاثنين بعد نحو 13 دقيقة فقط من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا. وقال المسؤولون إنهم لايتوقعون العثور على أي ناجين من الحادث.وأفاد موقع «أفيشن-سيفتي دوت نت» بأن الطائرة سجلت في رحلتها السابقة والتي قطعتها من دنباسار إلى جاكرتا، «قيما غريبة للارتفاع والسرعة فور إقلاعها».وكان السجل الفني لتلك الرحلة ،والذي حصل الموقع الإلكتروني عليه، قد جاء فيه أنه «تم رصد سرعة طيران غير موثوق بها وارتفاع متضارب عقب الإقلاع».وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «ليون أير» ،إدوارد سيريت امس أن الطائرة تعرضت للمشكلات التي جاءت في تقرير الموقع خلال رحلتها السابقة للرحلة المنكوبة وقال «ولكن تم حل المشكلات خلال الليل». وقال موقع «أفيشن- سيفتي دوت نت» إن رحلة ليون أير المنكوبة شهدت أيضا تسجيل قيم غريبة.وأفاد بأن «بيانات الارتفاع التي تم إرسالها ... استمرت في إظهار نمط غريب الأطوار ، حيث تباينت بين 4500 و5350 قدما . ثم تراجعت القيم حتى فقد الاتصال». واستبعد خبير في شؤون الطيران المدني، امس أن يكون تحطم الطائرة الإندونيسية «متعمدا» ورجح وجود قنبلة أو خلل كبير مباغت تسبب بالكارثة.

ويرى الخبير والكابتن جون نانسي أن تحطم طائرة «بوينغ 737» حادث غير معتاد، مؤكدًا أنه من الوارد أن يكون «تفجير انتحاري بقنبلة» قد تسبب بالمأساة بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية وأوضح نانسي أن طائرة «بوينغ 737» لاتسقط فجأة من السماء، حتى وإن كانت قديمة وبالتالي فإن الفرضيات محدودة جدا، فإما أن يكون الأمر قنبلة أو أن خللا كبيرا على نحو مباغت.

