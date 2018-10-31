عربيات ودوليات

روما- أ. ف. ب: قضى تسعة أشخاص جراء العواصف التي تضرب إيطاليا منذ يوم الأحد، حسب ما أعلن الدفاع المدني، في حين اغلقت امس العديد من المدارس مغلقاً في جميع أنحاء البلاد. وإضافة إلى الضحايا الخمس الذين سُجّلوا الاثنين، لقي رجل حتفه في فينيتو (شمال شرق) جراء سقوط شجرة عليه، وقضى رجل اطفاء في منطقة ألتو أديجي (أديجي العليا) (شمال) أثناء قيامه بمهمة انقاذ. وأفادت السلطات عن مقتل امرأة أيضاً جراء انهمار سيل من الوحل وصخور على منزلها في ترينتينو (شمال).ولقي رجل حتفه بعد ظهر الاثنين عندما كان يمارس رياضة ركوب الأمواج قرب كاتوليكا على ساحل البحر الادرياتيكي، بعد أن رمته الرياح العاتية على الصخور، بحسب الصحافة المحلية. وفُقد رجل أيضا في البحر مقابل كالابريا، بعد أن عُثر على مركبه الشراعي على الصخور فارغاً في حين رصدت جثة في عرض البحر لكن لم يكن بالامكان استرجاعها بسبب العاصفة..ومنذ بدء الظروف الجوية السيئة، أجرى رجال الاطفاء الايطاليون حوالى سبعة آلاف عملية تدخل في جميع أنحاء البلاد، بحسب وكالة أنباء «ايه جي آي» الإيطالية. وأدت الأمطار الغزيرة التي ترافقها رياح بلغت سرعتها 180 كيلومترا في الساعة في بعض المناطق إلى اضطرابات في حركة النقل. وسُجّل مستوى تاريخي لـ«المياه المرتفعة» في البندقية بسبب الأحوال الجوية السيئة بحيث بلغ 156 سنتمترا، ما أدى إلى إغلاق موقت لساحة القديس مارك. ووفق توقعات الأحوال الجوية، من المفترض أن يتحسّن الوضع تدريجياً على الرغم من توقع تساقط المزيد من الأمطار خلال الأسبوع في شبه الجزيرة.

