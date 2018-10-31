آخر النهار

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بموجة من السخرية على الفنانة ياسمين الخطيب، وذلك بعد قيامها بكتابة تغريدة خاطئة عن الأديب عباس العقاد، وصفته فيها بأنه عميد الأدب العربي. أثارت تلك السخرية غضب ياسمين، مما دفعها للرد على كل من قام بكتابة أي رد ساخر سواء من الجمهور أو الفنانين، رغم أنها كتبت على حسابها أن من كتب تلك التغريدة الخاصة بالعقاد على حسابها ليست هي، وإنما الأدمن المسؤول عن حسابها الشخصي.

فقالت الخطيب، عبر حسابها على موقع التغريدات القصير «تويتر»، «بيان بشأن (التويتة) التي قرر المصريون أنها أهم ما حدث اليوم ..ألغيت تعاقدي مع الشركة المسؤولة عن إدارة صفحات فيسبوك وتويتر وانستجرام الخاصة بي، وبصدد اتخاذ إجراء قانوني ضدها، أبحثه حاليا مع المحامي الأستاذ طارق العوضي». وتابعت «وقد اتخذت قراري تحت ضغط من الأصدقاء، الذين يرون فيه ردا مُحرجا لهؤلاء الذين يسبونني منذ الصباح، قياما وقعودا وعلى جنوبهم! بيد أني لم أكن ميالة أبدا لإيذاء الأدمن، الذي أثار الأزمة وهو يحسب أنه يحسن صنعاً، خاصة وقد أثار عاصفة من الإيفيهات المُضحكة، التي يستحق عليها الشكر وليس العقاب، والحقيقة أني كتبت من فترة على فيسبوك (الألشة) الخاصة بشارع عباس العقاد، لكنه نقلها على تويتر، بعدما منحه لقب «عميد الأدب العربي»، الذي لُقِّب به الدكتور طه حسين».

وأضافت ياسمين، «مندهشة فعلاً من حالة التربص التي تحاصرني! العالم يضج بأخبار الحروب والثورات والفن والرياضة، والدنيا قامت ولم تقعد بسبب تويتة لياسمين الخطيب، سُطر فيها أن العقاد عميد الأدب العربي (وهو لقب شرفي وليس منصباً بالمناسبة) .. فجأة، هب كل هؤلاء الغيورين على الثقافة المصرية للدفاع عنها! بينما هجرت النساء المرايا وتفرغن للردح لي ثأراً لطه حسين!». وفي النهايه قالت «هذا التربص الغريب بكل ما أسطره، يؤكد ما تحاولون نفيه من اهتمامكم البالغ بي.. فشكرا لكم».

