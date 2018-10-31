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وزير الإعلام البحريني بحث مع وفد كويتي التعاون المشترك


بحث وزير شؤون الاعلام البحريني علي الرميحي اليوم الاثنين مع وفد اعلامي كويتي سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والتقنية والمهنية مع تلفزيون الكويت.وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) في بيان ان وزير الاعلام البحريني استقبل مدير القناة الثالثة (سبورت) عادل العنزي بمناسبة زيارته للبلاد حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل المعلومات لاسيما في مجال الإعلام الرياضي.من جانبه أشاد مدير القناة الثالثة الرياضية الكويتية عادل العنزي بالجهود التي يقوم بها وزير الاعلام البحريني في تعزيز العمل الإعلامي الخليجي المشترك مؤكدا حرصه على ترسيخ الهوية الوطنية الخليجية.وذكر البيان ان مدير القناة الثالثة قام باهداء وزارة شؤون الإعلام البحرينية بعض الأعمال التليفزيونية الكويتية الخاصة.


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