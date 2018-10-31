آخر النهار

فازت وزارة الاعلام الكويتية بمنصب النائب الثاني لرئيس اللجنة الدائمة للاذاعة باتحاد إذاعات الدول العربية وذلك في انتخابات جرت في مقر الاتحاد.وقال مدير إدارة البرنامج العام باذاعة الكويت سعد الفندي إن ممثلين عن الكويت وتونس واليمن تنافسوا على هذا المنصب الذي نالته الكويت معتبرا الفوز انتصارا لكل الإعلاميين الكويتيين والمنتسبين إلى وزارة الإعلام الكويتية.وأوضح أن هذا المنصب سيتيح لوزارة الإعلام الكويتية فرصة المساهمة وإطلاق مشاريع لدعم وتطوير الإعلام العربي وخدمة القضايا العربية بالمجال الاعلامي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.وحول اجتماع اليوم باتحاد اذاعات الدول العربية أوضح الفندي أنه شهد بالإضافة إلى انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة للاذاعة مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بالإعلام العربي وعلى رأسها تقييم التبادلات الإخبارية والبرامجية ومبادرة تنظيم يوم إعلامي عالمي لدعم القضية الفلسطينية وخطة الاتحاد لتطوير الإذاعات بالعالم العربي ودعم اللغة العربية على الساحة الإعلامية.وشهد مقر اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس في الأيام والأسابيع الأخيرة تحضيرات لانعقاد اجتماعات أهم جهازين تشريعيين للاتحاد بالعاصمة التونسية وهما المجلس التنفيذي في دورته الـ 100 والجمعية العامة في دورتها ال38 في التاسع من ديسمبر المقبل.

