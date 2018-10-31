آخر النهار

تستعد الفنانة حنان المهدي للمشاركة في فعاليات مهرجان الاردن المسرحي الذي سيقام في العاصمة عمان عبر مسرحية «غفار الزلة» الذي سبق ان شاركت به ضمن عروض مهرجان الكويت المسرحي مع فرقة مسرح الخليج العربي ونال عدة جوائز والعمل من تأليف تأليف: محمد المهندس وإخراج: عبدالله العابر ويشارك في التمثيل كلا من مشاري المجيبل ومحمد ملك وهبة العيدان وعبدالله البدر وآلاء الهندي واخرين وعن تلك المشاركة صرحت حنان المهدي لـ «النهار» قائلة : تعد المشاركة بحد ذاتها في مهرجان الاردن المسرحي هو مكسب لاي فنان مسرح كون ذلك المهرجان يعد من الفعاليات المهمة على خارطة المهرجنات العربية المسرحية بالاضافة الى ذلك تمثيل الكويت بحد ذاته هو شرف وغاية لاي فنان كويتي خاصة ان المهرجان يضم العديد من العروض المسرحية التي تمثل الدول العربية الاخرى ومن خلال هذا التجمع استطيع ان اكتيب من الخبرات المتواجد وهم الرواد الذين سيكونون متواجدين والالتقاء بالزملاء من الفنانين ومعرفة الامور المستجدة عندهم ولايخلو المهرجان من المنافسة الشريفة التي نسعى اليها من خلال تلك المشاركات

وعن مشاركتها في الاذاعة والتلفزيون قالت : العمل في الاذاعة متعة وجو «غير» خاصة ان لدي العديد من المشاركات في البرامج الاذاعية وحاليا اعمل ضمن البرنامج الاذاعي «ابديت» الذي يقدمه كل من الاعلامية ايمان نجم والمذيع عبدالله دشتي والفنان خالد البريكي مع فريق مهني ومحترف ومتكافئ ومشاركتي تكون عبر «الفويس اوفر». واما عن المشاركة في التلفزيون فقد قالت : حاليا ظروف الالتزام في المسرح والاذاعة ابعدتني عن شاشة التلفزيون ولابد ان يكون هناك تعاون عبر عمل او برنامج سيرى النور في المستقبل

