آخر النهار

تواصل الفنانة هيفاء حسين تصوير مشاهدها في المسلسل الدرامي «العذراء» وذلك في مملكة البحرين وهو من تأليف الاخوين علي ومحمد شمس ومن اخراج محمد القفاص ويتم تصويره ويشارك به نخبة كبيرة من النجوم في البحرين والكويت.

وقد صرحت هيفاء عن دورها حيث قالت : اؤدي دور «ضحى» وهي شخصية مركبة وصعبة جدا وبالنسبة لي اعتبرها من الادوار المهمة التي اقدمها وسوف يراني الجمهور في شي مختلف وهي التجربة الاولى لي مع المخرج محمد القفاص وكان ودنا ان نلتقي في اعمال سابقة ولكن لم يتحقق الامر وايضا الظروف لم تكن في صالحنا وهي فرصة جميلة ان اتواجد معه.

واضافت قائلة : تعمقت في شخصية واسلوب المخرج محمد القفاص في العمل خاصة ان هناك من يقول انه عصبي وشديد في العمل لم ار كل هالامور بل وجدت منه الاريحية في التعامل وايضا لم يقصر في التوجيه خاصة ان الفنانين يحتاجون الى تلك النوعية من الارشادات من الذين يملكون خبرة كمخرجين . وقالت ايضا : ان شاء الله سيكون دوري جميلاً ومختلفاً ومميزاً وهذا اللي اطمح له خاصة ان المخرج القفاص قال اذا طلبت هيفاء حسين في عمل فسيكون دورها مختلفاً عن الذي قدمته في السابق.

