آخر النهار

أقرأ سنوياً العشرات من النصوص المسرحية، سواء تلك الخاصة بمسرح الكبار أو مسرح الطفل.

ولكن الملاحظة الأبرز هو طغيان النصوص المقتبسة من أعمال عالمية، وفي الأغلب أعمال سينمائية خاصة بالطفل، بل ان بعضها يذهب إلى الاقتباس المباشر دونما اشتغال على المضامين والقضايا والشخصيات.

في العام الماضي، قدمت تجربة رائدة من نوعها على هامش مهرجان أدنبرة، حيث قدمت خمس تجارب مسرحية مقتبسة من أعمال وليم شكسبير، وبالذات، مسرحية «روميو وجولييت» وأبهرت العالم معالجة هندية، قادمة من «كالكتا» ذهبت إلى روح المسرحية ولكن بمضامين وطقوس هندية «بنجابية» على وجه الخصوص. وظل الجمهور يصفق لأكثر من ربع ساعة.. مع كتابات نقدية إيجابية غطت كبريات الصحف البريطانية والعالمية.

لسنا هنا ضد الاقتباس.. ولكننا ضد أن يضع هذا الكاتب الشاب أو تلك، أسماءهم على أعمال منقولة حرفياً.. دونما اشتغال.. أو بحث.. أو إسقاط.. أو حتى احترافية في التعاطي مع المضامين.

لسنا ضد الذهاب إلى النصوص المسرحية.. أو السينمائية العالمية، التي يذهب إليها الكثيرون حول العالم، ولكن تلك العودة، يجب أن تكون مقرونة باحترام حقوق الآخرين ونصوصهم وبحثهم وجهودهم الإبداعية.

لذا نهمس.. في إذن كتابنا الشباب.. اعرفوا ماذا تفعلون.. قبل كتابة مفردة (تأليف) على نص عالمي شهير.

وعلى المحبة نلتقي

