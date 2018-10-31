آخر النهار

وسط حضور جماهيري مميز استضاف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حفلاً موسيقيا لفرقة ايفا ماريشوفا التشيكية وذلك على مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالسالمية بمناسبة احتفالات جمهورية التشيك بمرور العيد القومي المئة. وفي بداية الاحتفالية تحدث سفير جمهورية التشيك للحضور معربا عن سعادته باستضافة الفرقة واسهام المجلس الوطني في احتفاليات التشيك بأعيادها الوطنية تقديرا لدورها الثقافي المميز عالميا، وقدم السفير مارتن دافوراك الفرقة المكونة من أربعة عازفين إلى الحضور. العازفة ومديرة الفرقة ايفا ماريشوفا قالت ان عروض المجموعة تتضمن موسيقات شعبية تراثية ومن قلب التراث التشيكي الفني إضافة إلى ان معزوفاتها تتضمن أشكالاً من الطبيعة والجمال والحب.

وأشارت إلى أنها المرة الأولى التي تقدم الفرقة عروضها في الكويت والوطن العربي عموماً، وهي تجربة جديرة بالتأمل وتمنت أن تقدم الفرقة عروضها في بلدان عربية أخرى بعد الكويت.

وعبر ألحان من الموسيقى التشيكية الجميلة التي تعود إلى الأصول السلافية القوية والأصوات الغنائية المميزة عزفت الفرقة مجموعة من الألحان الفنية التراثية والموسيقات الشعبية التشيكية التي تحاكي أصنافاً وأشكالاً من الطبيعة ومعزوفات عن الحب والجمال التي تتميز بها جمهورية التشيك وقدمت الفرقة المكونة من ايفاماريشوفا مجموعة من الأغاني التشيكية الشعبية وصاحب ماريشوفا عازف الأوكورديون اليكسندر ياسينكسي وعازف الجيتار مايكل فاسيسك وإيليا شيرنو كلينوف الذي قدم معزوفات بديعة على آلة الكمان كما قدمت الفرقة بعض الصور الغنائية التي تفاعل معها الجمهور بدرجة كبيرة من الحماس والإعجاب. جدير بالذكر ان فرقة ايفا ماريشوفا بالإضافة إلى العمل على انتاجاتها الخاصة تتعاون الفرقة مع موسيقيين آخرين من شتى أنواع الثقافات والفنون، وقد نشرت الفرقة أسطوانة ناجحة باسم تمنيت العاصفة لو تأتي، وتعمل الفرقة على اصدار اسطواناتها العالمية الثانية.

الفرقة هي تجربة موسيقية قوية تنال دائما اعجاب الجمهور في حفلاتها التي تتأثر بالنقاء والأصالة.

