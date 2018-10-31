أول النهار

أكدت وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري أن شبكة الألياف الضوئية باتت ضرورة ملحة للتطور والتقدم الاقتصادي في البلاد.

وقالت بوشهري في كلمة بمناسبة حفل اطلاق الخدمات الهاتفية لمناطق مشروع شبكة الألياف الضوئية في مرحلتها الثانية إن هذه الشبكة تعد من أهم الثورات في عالم الاتصال وأحد معايير النجاح بدول العالم المتقدمة فضلا عن قدرتها على نقل المعلومات بسرعة عالية.

وأضافت أن الشبكة تساعد مطوري البرمجيات من القطاعين العام والخاص للاستفادة من البيانات التي ستتم اتاحتها عبر البنى الأساسية للبيانات الكبيرة والكم الهائل من البيانات اللحظية التي ستتوافر أثناء تنفيذ المبادرات المختلفة في البنى الأساسية للمدن الذكية.

وذكرت أنه لأهمية تلك التقنية فقد أصبح مشروع الألياف الضوئية «واقعا مهما وضع على رأس أولوياتنا وبات مشروعنا هذا من أهم مشاريع الدولة التنموية لما له من دور بارز في تطور مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد».واعتبرت بوشهري أن تلك التقنية ركيزة أساسية في دعم خدمات المدن الذكية وتساعد على تطور الخدمات المتنوعة في مختلف المجالات فضلا عن أهميتها في قطاعات الصحة والتعليم والحكومة الإلكترونية. مشيرة إلى حرص الوزارة على وضع تلك التقنية ضمن أولويات مشاريعها حيث عملت على وضع خطة لتحول شبكة الاتصالات الأرضية من الكوابل النحاسية إلى الألياف الضوئية خلال ثلاث مراحل زمنية، لافتة إلى أنه في عام 2010 تم تشغيل مناطق المرحلة الأولى من الشبكة التي شملت 28 منطقة في حين تم «الاثنين الماضي» إطلاق المرحلة الثانية التي بلغ عدد مناطقها 34 منطقة بإجمالي 122 ألف وحدة سكنية تقريبا بما يعادل 55 في المئة من السكان في الدولة.

وقالت بوشهري إنه فيما يخص المرحلة الثانية فقد وقعت الوزارة خلال الشهر الحالي عقد الاتفاق مع مكتب عالمي استشاري مسؤول عن دراسة وتصميم وإعداد مستندات لطرح المشروع وتنفيذه. معربة عن فخرها واعتزازها «بأن الكويت تعتبر أولى دول العالم باستخدام تقنية الألياف الضوئية» داعية الشركاء من القطاعين العام والخاص إلى العمل الجاد نحو إنجاز ما تبقى من هذا المشروع الوطني.

وتشمل مناطق مشروع شبكة الألياف الضوئية الكبرى للمرحلة الثانية 34 منطقة موزعة على محافظات الجهراء ومبارك الكبير وحولي والأحمدي. وتدير وزارة الدولة لشؤون الخدمات برامج متعددة المراحل لتحديث البنى التحتية في البلاد منها مشروع شبكة الألياف الضوئية الكبرى الذي يهدف إلى ربط المنازل والشركات في الكويت بشبكة الإنترنت السريعة.

