أول النهار

أعلنت الوكيل بالديوان الاميري مدير عام مكتب الشهيد فاطمة احمد الأمير ان المكتب سيقيم مساء اليوم حفل تكريم للفائقين من أبناء الشهداء في العام الدراسي 2017-2018 وذلك تحت رعاية وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.

وقالت الأمير في تصريح لها ان قسم الرعاية التربوية يقوم نهاية كل عام دراسي بعمل الترتيبات وإعداد الكشوف النهائية بأعداد الطلبة الفائقين في جميع المراحل الدراسية، استعدادا لتكريمهم من قبل مكتب الشهيد بعدما يتشرفون بمقابلة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والتي تعتبر من الزيارات التاريخية للأبناء بعد ان يتلقوا التهاني والتوجيهات من قبل سموه، بعدها يتم القيام بإعداد الترتيبات والاستعدادات لإقامة حفل الفائقين.

واضافت: «لا شك ان تلك الرعاية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أعطت لمكتب الشهيد رؤية واضحة بأن الرعاية التربوية للأبناء لها أولويات ولذلك يتم التحضير لهذا الحفل من بداية العام الدراسي ويتضمن زيارات ميدانية ومقابلات مع هيئة التدريس للوقوف على المستوى العلمي لأبناء الشهداء لإدراج أسماء الفائقين بكشوف المكرمين والذين يتشرفون بمقابلة سمو الامير».

وأكدت الأمير أنه من خلال هذه المقابلة يتلمس الأبناء أهمية التحصيل العلمي والتفوق من خلال لقائهم صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، ولاشك ان الاهتمام الأبوي من قبل سموه يعطي دافعا قويا للأبناء للاستمرار بالتفوق. وأوضحت فاطمة الأمير ان لمكتب الشهيد دورا كبيرا في هذه المراحل من خلال متابعة زياراته الميدانية للمدارس والوقوف على مستوى الطلبة ووضع البرامج ودروس التقوية للأبناء الذين يعانون تدني المستوى العلمي، وكذلك الأبناء الحاصلون على تقدير جيد جدا لكي يتم تحفيزهم ليحصلوا على أعلى الدرجات من اجل التشرف بمقابلة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد. واشارت الأمير الى أن الحفل السنوي من أكبر الفعاليات بمكتب الشهيد حيث يشارك فيه جميع العاملين بالمكتب، موضحه ان طبيعة العمل بقسم الرعاية التربوية هي متابعة التحصيل الدراسي لأبناء الشهداء لجميع فئات التمييز من خلال عمل ملف خاص لكل طالب للقيام بزيارته ومتابعته داخل مدرسته بدءا من رياض الأطفال وحتى إنهاء التعليم الجامعي وأيضا متابعة الطلبة الدارسين في معاهد ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك منذ بداية العمل بالمكتب عام 1991 فالتعاون والتنسيق مستمر مع جميع جهات ومؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، حيث نجد منهم كل تعاون والاهتمام فيما يخص الطلبة من أبناء الشهداء. وبينت ان الخطوات التي يتم على اساسها اختيار المتفوقين من أبناء الشهداء حيث يقوم المكتب بعمل حفل خاص لتكريمهم كل عام، تتم من خلال رصد درجات النجاح والرسوب لتكريم الطلبة المتفوقين الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا ويتم اختيارهم حسب معايير معتمدة في جهات المدارس والتعليم العالي ثم يقوم المكتب باعتمادها وحصر أعداد الطلبة الحاصلين على امتياز وجيد جدا، مضيفا: «أهم انجاز لنا كرعاية أسرية هو فرحتنا عندما نرى أبناء الشهداء اجتازوا مرحلة الدراسة وصار منهم من يعمل مهندسا وطبيبا وطيارا فهذه الفرحة نحصد فيها ما زرعنا. واوضحت الأمير ان شعار الحفل «أميرنا سر تفوقنا» يدل على ان صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد هو أب للجميع فأي نصيحة وكلمة منه تعطينا دافعا قويا للعمل فعندما يتشرف الفائقون بالذهاب لسموه وبيدهم شهادات التفوق فإن سموه يرفع معنوياتهم ويشجعهم على العطاء، معربة عن عميق الشكر والامتنان للدعم المتواصل من صاحب السمو لتكريم وتعظيم مفهوم الشهادة في سبيل الله والوطن، ولتعزيز مسيرة مكتب الشهيد في رعاية أبناء وأسر شهدائنا الابرار عبر جهود عملية واضحة وملموسة، يضطلع بها وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس مجلس الأمناء بمكتب الشهيد الشيخ علي جراح الصباح، مشيرة الى ان هذا الدعم غير المحدود هو الذي يجعل مكتب الشهيد قادرا على أداء رسالته النبيلة التي يتشرف بالقيام بها.

