أول النهار

نيويورك- «كونا»: اكدت الكويت حرصها على الالتزام بالمبادئ والمقاصد النبيلة لميثاق الأمم المتحدة وتحقيق وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في العالم. جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحق الدبلوماسي سارة الزومان أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة لدى مناقشة بند تعزيز حقوق الانسان وحمايتها الاثنين الماضي.

واكدت الزومان أهمية التعاون الدولي في التوصل الى آليات متفق عليها تضمن تمتع البشرية بحقوقها الأساسية بما يحترم ويحافظ على جوهر القيم والخلفيات الثقافية والدينية الخاصة بكل دولة دون فرض مفاهيم غير متفق عليها ولا ترتبط ببنود القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وذكرت الزومان ان هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ 25 لإعلان وبرنامج عمل فيينا ونشاطر ما جاء في تقرير الأمين العام (للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس) ذي الصلة من ان الامن وحقوق الانسان والكرامة والمساواة والديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة هي مسائل مترابطة متشابكة ويعزز بعضها بعضاً»، مشيرة الى ان هذه الحقوق تشمل الحريات الانسانية الاساسية كالحق في الحياة وحق الحصول على المأوى والحق في التعليم والرعاية الصحية والحق في العمل من اجل تحقيق حياة كريمة وحرية الاعتقاد وحرية الرأي والتعبير ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما من وسائل وحرية الصحافة والطباعة النشر والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والنقابات.

وبينت الزومان ان دستور الكويت كفل جميع تلك الحقوق للمواطنين دون التمييز بينهم فيما اعتمدت الدولة تدابير تشريعية وتنفيذية لتعزيز وحماية حقوق جميع المقيمين على أراضيها بما في ذلك التصديق على 19 اتفاقية تعنى بالحقوق الاساسية للعمل.

واوضحت ان انفتاح الكويت على استقطاب القوى العاملة من انحاء العالم كافة يسهم في رفع مستوى معيشة الأفراد في الدول المرسلة مثمنة عاليا جهود الرعايا الاجانب والعمالة الوافدة معتبرة إياهم شركاء اصليين في ازدهار البلد وتقدمه.

