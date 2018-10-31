الأولى

شدد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على أنه لن يسمح بأن تحول نعمة الديموقراطية التي نتفيأ ظلالها الى نقمة تهدد الاستقرار في بلدنا وتهدم البناء وتعيق التقدم. وأكد سموه، في كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة أمس بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، أن الحرص على النظام الديموقراطي والدفاع عنه قدرنا وعلينا أن نتمسك به ونصونه من كل تجاوز أو تعسف في ممارسته. وأعاد سموه التأكيد على ايمانه المطلق بالديموقراطية فكرا ونهجا وممارسة. وأعرب سموه عن الأسف لما تشهده الساحة من بعض الممارسات السلبية والمواقف والطروحات العبثية التي لا تخدم مصلحة الوطن بل تسعى للتكسب الانتخابي أو خدمة المصالح الشخصية أو الأجندات الخاصة على حساب مصلحة الكويت العليا تارة على أوتار الطائفية البغيضة وتارة بطرح مشاريع براقة المظهر لكنها تلحق ضرراً بالغاً بالدولة والمجتمع وتارة أخرى بالتمادي بمخالفة الدستور والقانون حتى وان أدى ذلك الى ارباك الأمور في البلاد وتعطيل مصالح المواطنين.

وتساءل سموه: لماذا كل هذا السباق المحموم على تقديم الاستجوابات؟

ولماذا الاصرار على تقديم الاستجوابات لرئيس الوزراء في أمور تدخل في اختصاص وزراء آخرين بالمخالفة للدستور واللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية؟ وشدد سموه على انه اذا كانت الحقوق الدستورية للنائب واجبة الاحترام، الا انها في الوقت نفسه ليست حقوقا مطلقة وهي مقيدة بشروط وضوابط. وقال سموه انه لا يجوز مطلقا بمن انيط بهم الحفاظ على الدستور والقوانين مخالفتها.

واشار سموه الى انه كان من جيل المؤسسين المخضرمين اعضاء المجلس التأسيسي ومازال يذكر ما حفلت به مداولات ومناقشات المجلس التأسيسي من المخاوف والهواجس والمحاذير من احتمالات اساءة استغلال بعض نصوص الدستور، وقال سموه ان من المحزن ان كثيرا من تلك المخاوف والهواجس قد تحقق واقعا اليوم.

وفيما أشاد صاحب السمو بالدور المشهود لرئيس مجلس الأمة في تجسيد التعاون بين السلطتين واحتوائه الممارسات البرلمانية السلبية أكد سموه مباركته لكل الخطوات التي اتخذتها الحكومة وبمبادرة حازمة من سمو رئيس الوزراء بشأن عمليات جرت في بعض الوزارات رأت منها الحكومة شبهات اعتداء على المال العام، واعرب سموه عن دعمه لكل خطوة جادة تهدف الى الاصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وحماية المال العام، داعيا سموه في الوقت نفسه الى التحقق والتثبت قبل توجيه الاتهام حرصا على كرامات الناس.

ونوه سموه الى التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة ومنها تعزيز الاستقرار وصيانة الوحدة الوطنية وتحسين مستوى الخدمات وتنفيذ القوانين وبرامج الاصلاح الاقتصادي الهادفة الى مسار مستقر في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل المنتجة للشباب التي تسهم في دفع عجلة التنمية.

وقال سمو الأمير إن حرية الرأي والتعبير سمة تميز مجتمعنا ونفخر بأننا في دولة القانون والمؤسسات، مشدداً سموه على أنه لن يكون في الكويت أبداً ما يعرف بسجين سياسي أو معتقل ولم يصدر حكم قضائي واحد بالادانة دون محاكمة عادلة. وحذر سموه من أن وسائل التواصل الاجتماعي التي تعج بالحسابات الوهمية المغرضة أصبحت أداة للفتن والابتزاز والهدم والاسترزاق المدمر، داعياً سموه أعضاء مجلس الأمة إلى الاسراع بإصدار تشريع يضمن انضباط استخدام تلك الوسائل في الاطار الصحيح.

وتحدث سمو الأمير عن الأوضاع الإقليمية المحيطة بنا وتداعياتها الخطيرة حيث أشار سموه إلى أننا نعيش مرحلة استثنائية لعلها الاخطر على حاضرنا، ومستقبلنا بعد أن تحولت المنطقة الى ساحة للقتل والدمار ومسرحاً للصراعات والعصبيات وتصفية الحسابات.

وحذر سموه من أن الأوان قد حان لكي تدرك جميع شعوب المنطقة بأنها مستهدفة في أمنها واستقرارها واقتصادياً داعياً سموه الى وقفة تأمل وتبصر فيما تعرضت له دول المنطقة من كوارث وحروب ودمار.

وفيما يتعلق بالوضع في مجلس التعاون الخليجي دعا سمو الأمير المولى القدير ان يمدنا بسنده وعونه لتصفو القلوب وتهدأ النفوس وتلتئم الجراح بما يعزز مكانة مجلس التعاون ويجسد لحمته لتلبية آمال أبنائه وتطلعاتهم.

وأعرب سموه عن ثقته بأن الجميع يدرك جسامة الأخطار المحيطة بنا وسعير النيران المشتعلة حولنا ودقة وهشاشة الأوضاع في منطقتنا وابعاد التحديات التي تعترض مسيرتنا، مؤكداً سموه على أنه ليس كل ما يعرف يقال في مواجهة هذه المخاطر والتحديات، معرباً سموه عن اطمئنانه بأن الجميع قد استوعب رسالة سموه وسوف يحرص الجميع على القيام بكل ما تمليه عليه ضمائرهم وواجبهم الوطني وأنهم سيظلون أوفياء بررة لأمهم الكويت التي هي أمهم الرؤوم، داعياً سموه الى الحفاظ عليها والعض عليها بالنواجذ لأنهم لن يجدوا لها مثيلاً.

ودعا سمو الأمير الجميع الى عدم الالتفات الى دعاة التشاؤم ومثيري الفتن ومروجي الشائعات وباعثي القلق والاحباط. واضاف سموه: وأقولها بكل أمانة وثقة وصراحة ان الكويت كانت وستظل بإذن الله دوما بخير وأمان تحرسها عناية المولى ووحدة صفها وسواعد ابنائها ومساندة قوى الخير والحق في العالم أجمع.. نعم لليقظة والحذر ولا للخوف والقلق.