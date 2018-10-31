الأولى

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الوحدة الوطنية كانت دائما وابدا السلاح الرئيس المجرب لاهل الكويت في مواجهة كل ما مر على البلاد من ابتلاءات ومجاعات وغزو وإرهاب، وقال انه من دون هذه الوحدة لن تنفع الكويتيين مواردهم ولا سياساتهم ولا اجراءاتهم الامنية لان هذه الوحدة شرط اساس ومحوري للاستقرار والتنمية والبناء، وشدد الغانم في كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الامة أمس على ضرورة عدم التسامح مع كل طرح تقسيمي تفتيتي، وعدم التسامح مع كل صوت نشاز يثير الكراهيات وخطاب التشاحن والتخاشن.

ودعا الغانم الى ضرورة الالتفاف خلف سياسات ونهج سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد خاصة فيما يتعلق بالظروف الاقليمية الملتهبة مقتدين بمنهج سموه الموضوعي الرصين والناضج، تلك العقيدة المنحازة للوفاق والميالة للتهدئات والجانحة نحو الاعتدال المشجعة على الحوارات والتفاهمات.. وقال الغانم: نحن ممتنون يا سمو الأمير لأننا نعرف الغانم: الوحدة الوطنية

وندرك ما تفعله لصون بلدنا وحمايته والنأي به عن كل المخاطر المحدقة وما يحيط بنا من صراعات ومغامرات وتأتي بكل هذا الهدوء الرزين والرصانة السياسية لتحصن الكويت من دوي التراشق وتزيد مناعتها ضد كل الانفعالات السياسية والصخب الاستراتيجي.

وتطرق الغانم الى التحديات التي تواجه مجلس الأمة واستحقاقات التنمية،مشيراً الى ان التصدي لهذه التحديات يتطلب تعاوناً وثيقاً بين السلطتين والذي يترجم المسؤولية الجماعية، مؤكداً أنه لن يتحقق انجاز واحد على الارض دون تعاون. وأكد رفضه لأي صيغة أخرى للعلاقة بين السلطتين لأن نتائج ذلك ستكون كارثية إذا ما شاب تلك العلاقة التناحر والتناكف وتسجيل النقاط على بعضنا البعض والمزايدات والشعبويات والمساومات السياسية الضيقة. وقال الغانم ان دعوة التعاون لا تعني التفريط بالادوات الرقابية المهمة والحيوية والصادقة والموضوعية وليست المتعسفة والمنطلقة من تصفيات سياسية.

وقال الغانم نحن نعيش مرحلة استثنائية تحتاج الى مواقف استثنائية وهذه المواقف يجب ان تصب في قناة الاصلاح، الاصلاح بوصفه مطلباً وضرورة واستحقاقا، الاصلاح الذي يجب الشروع به عبر بوابة التعاون والتدرج والخطط الواقعية والبدائل القابلة للتطبيق.

واضاف سهل جدا ان ننتقد ونصعّد ونزايد لكن الصعب ان تعمل وفق خطة عملية شاملة وتقدم الحلول والمعالجات، مؤكداً ان الخطاب السياسي القائم على الاشارة الى مواضع الخلل فقط، هو خطاب قاصر وممل ولا يؤدي الى مكان، ما لم يقدم حلا لهذا الخلل أو يرسم خارطة طريق، مشفوعة بجدول زمني واقعي وشفاف.

وقال علينا ان نبعد قليلاً هاجس الانتخابات القادمة ونعمل جدياً للأجيال القادمة وان نواب الشعب وممثلي الامة هم رجال دولة وعليهم استحقاق ان يضعوا المصلحة العامة للدولة فوق أي اعتبارات اخرى.

وقال الغانم اصبح لزاما علينا جميعا وعلى الحكومة بشكل خاص ومحدد بوصفها سلطة تنفيذية تهيمن على مصالح الدولة وترسم السياسة العامة وتتابع تنفيذها ان تشرع بمعالجة كل ملفاتنا المهمة وذلك تطبيقا لما جاء في التوجيه السامي في مناسبات عديدة ومختلفة، ودعا الحكومة الى ان تطور نهجها لتكون بمستوى التحديات الخطيرة قائلا ورغم وجود نجاحات هنا وهناك، الا ان تلك النجاحات المتفرقة والتي هي محل تشجيعنا ودعمنا لم تلق من الحكومة اهتماما اعلاميا وهذا يبعث على الاستغراب فالاعلام الحكومي ازاء تلك النجاحات منعدم وغير فعال والناطق باسم الحكومة غائب.

وقال نحن ننتظر اداء حكوميا متطورا قوامه الرؤية الواضحة والشفافة وادواته، الوزراء النشطون المتفاعلون المشخصون للخلل المعالجون للعلل المستشرفون للمستقبل، الوزراء الواثقون من ادائهم المتلمسون لنبض الشارع وهموم المواطن واحتياجاته، الوزراء الواثقون من انفسهم ومن عملهم والذين يواجهون الادوات الرقابية الدستورية بغض النظر عن وجود اغلبية تناصرهم من عدمها.