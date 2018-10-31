الأولى

دعا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى السير على خطى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وجعلها دليلاً ونبراساً لصيانة أمن البلاد واستقرارها ومصالحها في ظل ظروف إقليمية ودولية متغيرة تستوجب منا وحدة الصف والتماسك.

وأضاف المبارك في كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة، ان الثقة الكبيرة التي أجمع عليها العالم بحكمة سموه قائد الإنسانية وأمير الدبلوماسية لم تأت مصادفة ولم تكن منة بل هي خلاصة عقود من العمل الجاد والاخلاص وثمرة جهود ورؤية تنطلق من إيمان صادق ومبادئ راسخة تستهدف حماية الإنسان.

وقال المبارك إن حكمة سمو الأمير وخبرته وجهوده أسهمت في تحصين الكويت من أي اهتزازات أو تداعيات قد تصيبها نتيجة تفاقم الأحداث الدولية على خطورتها.

وفيما يتعلق بعمل الحكومة شدد المبارك على الالتزام بأحكام الدستور والقانون، مشيراً إلى أن ذلك ليس خياراً بل هو التزام وطني ومطلب أساس تلتزم به الحكومة لتحقيق الإنجاز المنشود. وجدد المبارك التأكيد على عزم الحكومة الاستمرار في عملها الجاد والحزم في مكافحة الفساد وجرائم غسيل الأموال ومعالجة الترهل الإداري والوظيفي ووضع حد لأي تقصير أو إساءة في استخدام الوظيفة العامة.

وأكد التزام الحكومة بالاستمرار في وضع الاصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية على رأس أولوياتها والتركيز على ملف الاستدامة الاقتصادية والمالية والحرص على استمرار الجهود الهادفة الى تطوير وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.

كما أكد السعي الدؤوب لدفع عجلة العمل الحكومي والارتقاء بأداء المؤسسات الوطنية، مشيراً إلى ان ما يثيره البعض من إشاعة مشاعر اليأس والاحباط والتقليل من شأن ما تحقق من إيجابيات يمثل عدم الانصاف لجهود مخلصة للعاملين في مختلف الأجهزة الحكومية.

وقدم المبارك ملخصاً لما قامت به الحكومة من إجراءات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بهدف الحفاظ على المال العام واتخاذ الوسائل لحمايته وتفعيل محاربة الفساد والقضاء عليه وتجسيد الشفافية والنزاهة والأمانة في جميع الإجراءات الحكومية.

