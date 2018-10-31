وطن النهار

بحضور سمو الشيخ ناصر المحمد ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري اقامت سفارة تركيا لدى الكويت احتفالاً بالعيد الوطني الـ 95 وذلك مساء أول من أمس بفندق الشيراتون.

وأشاد الجبري خلال الاحتفال بعمق العلاقات بين البلدين مؤكداً ان تركيا والكويت تربطهما علاقات وطيدة ومشتركة ومميزة شهدت تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات.

وأعرب الجبري في تصريح للصحافيين عقب حضوره الاحتفال عن تمنياته للبلد الصديق وللشعب التركي وعلى رأسه الرئيس رجب طيب أردوغان بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

واستذكر زيارة الرئيس أردوغان للبلاد في نوفمبر الماضي وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية للبلدين وتقليده لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسام الدولة التركية وهو أعلى وسام يمنح مما يدل على عمق العلاقات بين البلدين.

وحول التعاون الإعلامي بين البلدين أوضح الجبري «أن وزارة الإعلام الكويتية لديها بروتوكول تعاون مع نظيرتها التركية موقع منذ سنوات وسنعمل على تطويره للمزيد من التعاون في جميع المجالات وخصوصا الإعلامي». أما عن دور تركيا في المنطقة فقد أشار الجبري إلى أنه «فعال وإيجابي» معربا عن أمله بالتوفيق والسداد للبلدين في جميع المجالات. من جانبها ألقت سفيرة تركيا لدى البلاد عائشة هلال سيان كويتاك كلمة رحبت خلالها بالعدد الكبير من الضيوف على رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء الأسبق ناصر المحمد ووزير الإعلام محمد الجبري اللذين حضرا لتقديم التهاني بمناسبة يوم الجمهورية التركي، مؤكدة أن الاحتفال بهذه المناسبة مع رعايانا في الكويت مبعث للفخر

وأضافت أن الكويت أصبحت بمثابة بيتها الثاني بعد مرور عام لها في الكويت لما تلاقيه من محبة وكرم ضيافة، موضحة أن العلاقات الثنائية بين البلدين صلبة وعميقة جدا وصلبة في جميع المجالات مشيرة إلى العلاقات القوية التي تجمع قادة البلدين وكثرة الزيارة عالية المستوى بين مسؤولي بلدينا.

وقالت كويتاك ان الجمهورية التركية أنشئت في عام 1923 ولقد شهدنا العديد من النجاحات التاريخية في السنوات الـ 95 الماضية حتى أصبحت دولة حديثة ومتطورة وأصبح قطاع البناء التركي واحدة من هذه النجاحات، وتحتل تركيا المرتبة الثانية في العالم في هذا القطاع. ولقد شهدنا أيضا هذا العام افتتاح مطار اسطنبول الجديد الذي سيكون أكبر مطار في العالم بعد الانتهاء من جميع مراحله حيث سيتمكن من استقبال 90 مليون مسافر سنويا.

وذكرت ان زيارة الرئيس أردوغان إلى الكويت في مايو عام 2017 كانت علامة مميزة و تاريخية في مسيرة العلاقات الكويتية التركية.

كما ألقت على الحضور كلمة الرئيس اردوغان بالمناسبة.

