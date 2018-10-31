وطن النهار

وصف سفير كندا لدى البلاد لويس بيير إيمون العلاقات الكندية - الكويتية بالممتازة والمتطورة على جميع الصعد ومختلف مجالات التعاون، موضحا حرص بلاده على دعم وتعزيز علاقاتها مع الكويت لاهميتها كدولة صديقة و شريك رائع.

واشار إيمون - في اول تصريح له وعلى هامش حفل تعارف لمختلف شرائح المجتمع اقامه في مقر اقامته بمناسبة توليه مهام عمله في الكويت - الى تميز العلاقات التجارية بين البلدين وهناك العديد من الشركات الكندية المهتمة بالكويت ولديها العديد من التعاقدات والتعاون مع الشركات الكويتية، موضحا انه سيسعى جاهدا الى دعم وتعزيز هذا التعاون.

وذكر أنه سيعمل على تعزيز وتواجد الشركات الكندية بالكويت والتي تعمل أيضا في لاعادة أعمار العراق، لافتاً الى ان العديد من الطلبة الكويتيين يدرسون في كندا ويجدون فيها وجهة تعليمية موثوقة ، معربا عن امله في ان يرى العديد من الطلبة الكنديين يدرسون هنا في الكويت.

وبين ايمون ان حوالي 500 طالب وطالبة من الكويتيين يدرسون في كندا ، مشددا على اهمية التبادل الثقافي في توفير ارضية مشتركة وفهما متبادلا بين الشعبين الصديقين.

واوضح ان الكويت هي محطته الاولى في العالم العربي كسفير ، معربا عن سعادته بالحضور المتنوع والذي يعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين ، مبينا ان معرض الجامعات الكندية يسهم في زيادة اعدادهم.

